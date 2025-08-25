Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 26 agosto 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 26 agosto 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Oggi, cari Arieti, la Luna si posiziona in una configurazione opposta. Questo vi fornisce un’energia intraprendente che non vi mancherà nel corso della giornata. Tuttavia, potrebbe esserci una leggera caduta del vostro spirito verso sera, quindi è meglio evitare situazioni complicate in ambito affettivo. Come affezionato a consigliarvi, vi suggerisco di prestare un’attenzione particolare ai vostri accordi e contratti, specialmente se avete in programma di terminare qualche servizio o state pensando a un cambiamento.

Oroscopo del Toro

Il periodo per il vostro segno è all’insegna del ristoro, particolarmente nel mese di settembre, che vi garantirà una rinnovata pacatezza nel campo professionale. Per quanto riguarda l’affettività, si potrebbero manifestare dei momentanei attriti, specialmente se avvertite un dislivello tra quello che avete offerto e ciò che avete ottenuto in cambio.

Oroscopo dei Gemelli

Intrigante l’astrologia per i Gemelli oggi, con una gratificante sinergia tra Luna e Marte. Non lasciarti pesare gli atteggiamenti provocatori altrui, è il momento di focalizzarti principalmente su di te. Ci saranno novità.

Oroscopo del Cancro

Cancro, oggi la tua energia potrebbe essere un po’ in calo, quindi è indicato prendersela con calma e evitare conflitti anche involontari. Non devi preoccuparti, questo breve momento di calma non oscurecerà il tuo percorso, dal momento che da dopodomani avrai un cielo stellato a tuo favore. Settembre si preannuncia come un periodo di decisioni importanti sul fronte lavorativo.

Oroscopo del Leone

Come Paolo Fox, ti comunico, Leone, che le stelle suggeriscono un periodo favorevole per quanto riguarda l’amore. Questo non sorprende, dato che il passage della dea Venere nel tuo segno zodiacale ha solitamente un effetto molto positivo. Ci possono essere dei malintesi nel tuo ambiente domestico, ma non preoccuparti, hai tutte le risorse per risolverli. Ricordati, si tratta di un periodo di accordi favorevoli.

Oroscopo della Vergine

Vergine, il firmamento ti offre la possibilità di sviscerare, analizzare e di conseguenza superare tutte le complessità sorte a partire da luglio e protrattesi fino ai primi di agosto: inconvenienti e questioni che, in un modo o in un altro, non sei stato in grado di limitare. Non a causa di una mancanza di determinazione, ma perché, come ben sappiamo, a volte il fato gioca dei tiri mancini e tocca a noi risolvere le conseguenze. Ora è il momento di rigenerazione e rinnovamento.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, troviamo la luna nel tuo segno che dona percezioni uniche e preziose. Inoltre, Venere non genera più tensioni, è un sollievo. Quindi, coloro che hanno sperimentato legami affettivi superficiali o che hanno cercato di posporre decisioni importanti, potrebbero sentirsi ora maggiormente implicati. Per quanto riguarda il settore lavorativo, l’impiego delle energie è notevole ma il desiderio di rimediare a possibili ritardi recenti è ancora più evidente.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, la tua dedizione al lavoro è palpabile, la tua passione sembra indirizzata verso un nuovo progetto o programma. Tuttavia, rispetto al campo affettivo, le vibrazioni indicano meno certezze e convinzioni. Sta a te bilanciare attentamente il tuo impegno. Un avvertimento, però: evita di deludere le aspettative di qualcuno.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, ora che Venere torna a sostenerti, hai tutte le carte in mano per mettere da parte i piccoli disagi. In particolare se durante l’ultimo fine settimana hai dovuto fare i conti con una noia costante o se hai dovuto interagire con individui che non si sono rivelati all’altezza delle tue aspettative.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, hai affrontato diverse dinamiche in modo forse un po’ eccessivo, ma conosciamo il tuo carattere: per te c’è solo il bianco o il nero. Il grigio non rientra nei tuoi colori prediletti. Stai pensando a dei grandi progetti per il periodo autunnale, e pur essendo una persona di indiscutibile forza e determinazione, con Giove in certe posizioni, potresti avere qualche paura di non riuscire a farcela; ma non preoccuparti, non sarà così.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, recentemente ho accennato a un mutamento personale che potrebbe essere di minima o grande entità, particolarmente nell’ambito sentimentale. Se qualcuno non riesce a comprenderti o a stare al passo con te, è inevitabile che si verifichino delle tensioni.

Oroscopo dei Pesci

Cari Pesci, è possibile lasciare alle spalle quella recente parentesi caratterizzata da freddure, silenzi e tensioni che hanno segnato la fine della scorsa settimana. Ora è il momento di ragionare accuratamente sulle attività che devi svolgere, senza dimenticare il contesto lavorativo. Un piccolo consiglio: presta un po’ più di attenzione alla cura del tuo corpo.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.