Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 25 agosto 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 25 agosto 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Per il segno dell’Ariete, la mattinata promette bene, ma nel pomeriggio il tono cala. Questa situazione potrebbe portare ad una stanchezza serale. Colgo l’occasione per consigliarvi di evitare alterchi e rivalità. Date una controllata alla vostra documentazione, operazioni bancarie da effettuare o incassi arrivati. Facendo attenzione, Giove vi fornirà un senso di ordine in ambito amministrativo e anche per quanto riguarda eventuali contratti che stai pensando di rivedere o contestare.

Oroscopo del Toro

Toro, spero che il tuo weekend sia stato almeno intrigante. Avevi il Sole e la Luna dalla tua parte, quindi affronta questa nuova settimana con ispirazione. Te lo assicuro, gli eventi presto ti daranno ragione. Avrai l’opportunità di risolvere un piccolo fastidio. In ambito affettivo, però, sembri essere diventato un po’ critico.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, eccoci davanti ad un quadro astrologico davvero promettente! Venere, a partire da questa sera, si posiziona in modo favorevole nei vostri confronti. Il mio augurio, per voi, è che l’avvicinarsi della fine del mese vi porti benefici sul fronte amoroso così come in quello professionale.

Oroscopo del Cancro

Oggi, i nati sotto il segno del cancro si troveranno a far fronte a numerosi impegni. Con Giove nel segno, avranno l’opportunità di fare importanti scelte e di pianificare nuovi progetti. Accordi tra partner e innovazioni saranno all’ordine del giorno. Arriveranno alla fine della giornata un po’ affaticati, ma colmi di soddisfazione per quanto ottenuto.

Oroscopo del Leone

È indiscutibile che il Leone è il centro dell’attenzione ora che Venere è entrata nel segno. Con il sostegno di Marte e Saturno, e con Urano e Nettuno favorevoli, chi merita ottiene ciò che desidera. Sono convinto che tu, con la tua ampia preparazione e solide competenze, sarai in grado di fare le scelte più appropriate e comprendere che tutti gli occhi sono puntati su di te. Se stai iniziando da zero, è ancora meglio: avrai l’opportunità di dimostrare il tuo valore. Le emozioni sono forti, anche sul fronte amoroso.

Oroscopo della Vergine

Il segno zodiacale della Vergine libera una poderosa energia, quella della logica, che ha ripreso il sopravvento dopo una fase di grande turbamento. Questa è la ragione per cui finalmente ti stai avvicinando a un’intesa. Nonostante vi siano stati individui che hanno tentato di ostacolare il tuo percorso, sei riuscito a sconfiggere ogni impedimento.

Oroscopo della Bilancia

L’influenza della Luna nel vostro segno da fine giornata rappresenta un fattore energetico ed è promettente, favorendo positivamente anche il martedì e il mercoledì. In sostanza, il principio di questa settimana sembra essere propizio tanto per le questioni professionali quanto per quelle affettive.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, si prevede un risveglio del vostro entusiasmo per le attività lavorative nel prossimo periodo di tre settimane. Potreste notare una sorta di declino nell’atto dell’amare, poiché il vostro fuoco si rivolge principalmente verso il vostro campo lavorativo. Un accenno di prudenza nei confronti del Leone è consigliato.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, sembra che il tuo fine settimana appena passato sia stato piuttosto in salita e difficile, e per di più, anche questo lunedì si è aperto con varie agitazioni. Tutto ciò considerato, per la giornata odierna, la mia raccomandazione per te è di proseguire con cautela. Non temere, però: dalla giornata di domani, prevedo un notevole rinvigorimento.

Oroscopo del Capricorno

Cari Capricorno, avete un’alta comprensione su chi dovrebbe far parte della vostra vita e, più importantemente, su chi non desiderate più che ne faccia parte. Per quanto riguarda i sentimenti, c’è un’opportunità di recupero ora che Venere non è più in opposizione.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, sembra che l’ambito professionale stia accaparrando gran parte del tuo tempo. Tuttavia, è possibile avvertire un filo di inquietudine che aleggia attorno ai tuoi affari finanziari. Addirittura, ci sono alcuni di voi che, impiegati da tempo nello stesso settore, stanno meditando l’idea di una svolta radicale nella loro vita. Ma è sempre saggio ponderare attentamente queste decisioni.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, la mattinata potrebbe apparire un po’ turbata a causa della Luna in opposizione, ma non temere! Dal pomeriggio la situazione sembra migliore e potrebbe addirittura riservarti una gradita sorpresa entro il 29. Questo periodo rappresenta una fase di ripresa, che interessa sia il tuo campo affettivo che quello professionale. In ambito lavorativo, la presenza di Giove alimenta nuovi piani e l’energia per agire si moltiplica.

