Caro Cancro, segno d’acqua dominato dalla luna, sei l’incarnazione delle emozioni profonde, della sensibilità e dell’empatia. Come le mutevoli fasi della luna, anche tu attraversi momenti di riflessione e rinnovamento. La tua casa, la famiglia e le persone care rappresentano il tuo rifugio sicuro e, spesso, sei propenso a mettere le loro esigenze davanti alle tue, testimoniando il tuo naturale spirito di protezione e cura.

In te risiede una forza incredibile, spesso nascosta sotto uno strato di riservatezza. Tendi a costruire un guscio intorno a te stesso, proprio come il granchio, il tuo simbolo zodiacale. Questo guscio ti aiuta a proteggerti da potenziali ferite emotive, ma quando ti senti al sicuro e amato, sei capace di mostrare una generosità e una lealtà senza pari.

Sei dotato di una memoria fenomenale, in grado di ricordare dettagli e momenti del passato come fossero accaduti ieri. Questo può essere sia una benedizione, poiché conservi preziosi ricordi, sia una maledizione, dato che tendi a trattenere vecchi rancori o rimpianti. Tuttavia, la tua innata intuizione e sensibilità ti permettono di connetterti con gli altri a un livello profondo, facendoti comprendere le loro emozioni e desideri come se fossero i tuoi.

Nel mondo caotico di oggi, il tuo bisogno di stabilità e comfort può portarti a cercare rifugio nelle tradizioni e nei ricordi. Ma non dimenticare che, come la luna che cresce e si riduce, anche tu hai il potere di rigenerarti e di trovare nuovi modi per brillare.

Oroscopo di oggi del Cancro di Paolo Fox: le previsioni di oggi 18 agosto 2025

Cancro, visualizzo quelle anime solitarie travolte da un innamoramento, potrebbe essere pure solo fisico, ma perché escluderlo? E non dimentichiamo nemmeno quei rapporti duraturi, quei legami ufficiali che anelano ad assumere nuovamente un status formale. Tuttavia, fai attenzione poiché Giove nel tuo segno, se l’età e la volontà non sono un ostacolo, può favorire la fertilità. Stare a rimuginare sugli eventi trascorsi è invece una gabbia da cui è inutile imprigionarsi.

Dove seguire l’oroscopo di Paolo Fox

Nel mondo dell’astrologia, Paolo Fox è un punto di riferimento. Vuoi saperne di più sulle sue previsioni quotidiane? Ecco come fare: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela gli arcani celesti nel programma ‘Latte e Stelle‘. Per un risveglio all’insegna delle stelle, sintonizzati alle 06.10, 08.10 e 10.10.

E per chi ama la versatilità dello streaming? Non temere, Radio Lattemiele è anche online. E la sera, alle 20.10 e 23.10, Paolo ti guida attraverso l’oroscopo del giorno. È come avere un confidente che ti guida attraverso le sfide giornaliere, sia che tu stia dirigendoti al lavoro o facendo ritorno a casa.

Ogni lunedì, inoltre, Paolo delinea la panoramica settimanale, scendendo poi nei dettagli per ogni segno zodiacale. Se vuoi un’anticipazione sulle sorprese che ti attendono o sul tuo futuro lavorativo o amoroso, fai sintonia con Paolo Fox su Radio Lattemiele. Tra le stelle e Paolo, avrai tutte le risposte che cerchi.