Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 18 agosto 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 18 agosto 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, il tuo dinamismo è ammirevole, grazie alla Luna che incoraggia la tua audacia. Però, hai qualche battibecchi con Marte che ti porta a perdere la pazienza all’occorrenza. In natura tua, sei un individuo molto sincero e non ti trattieni nel condividere le tue idee. Questo aspetto, nel passato, potrebbe aver causato alcuni disaccordi. È importante che tu impari a superare questi momenti.

Oroscopo del Toro

Toro, l’aspirazione all’amore è presente ed è rafforzata da un favorevole allineamento di Venere e Mercurio. Tuttavia, occorre prestare attenzione alle finanze, dato che il Sole potrebbe aver causato dei disallineamenti finanziari. Quindi, potresti riscontrare delle spese eccessive o forse qualcuno ti ha sottratto del denaro. È consigliato guardare attentamente alle tue proprietà in questo periodo. Gli alti e bassi emotivi si possono percepire, ma dobbiamo ammettere che è il momento di avere come priorità l’organizzare attivamente il futuro. E se ti viene offerto un nuovo impiego o un cambio di reparto in azienda, non respingere l’opportunità senza pensarci.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, il transito della luna nel vostro segno ha innescato un periodo di esplorazione e con l’arrivo dell’autunno, le vostre prove avranno conferme. La luna è anche un potente motore che ti infonde energia e stimola il desiderio di portare ordine nel campo sentimentale.

Oroscopo del Cancro

Cancro, visualizzo quelle anime solitarie travolte da un innamoramento, potrebbe essere pure solo fisico, ma perché escluderlo? E non dimentichiamo nemmeno quei rapporti duraturi, quei legami ufficiali che anelano ad assumere nuovamente un status formale. Tuttavia, fai attenzione poiché Giove nel tuo segno, se l’età e la volontà non sono un ostacolo, può favorire la fertilità. Stare a rimuginare sugli eventi trascorsi è invece una gabbia da cui è inutile imprigionarsi.

Oroscopo del Leone

Il Leone vibra di idee innovative, così ricche e svariate che è una sfida gestirle tutte. State in guardia, il 25 agosto segna l’arrivo di Venere nel vostro segno, amplificando notevolmente le vostre chances di vittorie professionali.

Oroscopo della Vergine

Vergine, lasciamo alle spalle il mese di luglio e cerchiamo di sfruttare l’energia del neonato agosto per fare il punto della situazione. Durante la prima metà dell’anno, hai avuto la percezione di non essere completamente appagato, e, peggio, di aver dovuto fare i conti con individui che sembravano voler limitare la tua libertà di movimento. Sei un lottatore, Vergine, e non c’è dubbio! Ma devi stare attento a non mettere a repentaglio la tua salute. Vuoi dire, se l’ansia lavorativa si diffonde in altre sfere della tua vita, potresti finire per appesantire le tue giornate. E oggi, guardando il cielo, la luna suggerisce di prendere una particolare cura della salute fisica.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, questa Luna propizia suggerisce di lasciarti alle spalle i passati dispiaceri. Sotto il profilo del cuore vi è una certa inquietudine, dei dilemmi. Hai concluso un capitolo della tua vita e ora ne stai vivendo un altro, sembri felice ma al contempo temi che qualcosa possa andare storto, che un evento imprevisto possa interrompere tutto. Questi dubbi, normalissimi, sono il segnale di un processo di sviluppo personale che deve procedere senza ostacoli.

Oroscopo dello Scorpione

Noto Scorpione, la tua innata impulsività nasce dall’influenza di Marte, il pianeta che domina il tuo segno zodiacale. Tuttavia, in questo periodo, ti esorterei a privilegiare l’approccio razionale rispetto a quello istintivo. Evita di fomentare inutili discussioni che potrebbero turbare la tua serenità. Nel campo affettivo, sento forti vibrazioni positive: ci sono grandi opportunità per scoprire nuovi sentimenti e rafforzare quelli che realmente contano.

Oroscopo del Sagittario

Il Sagittario sta mostrando un elevato livello di impazienza, esacerbato dall’opposizione della Luna che ha avuto inizio ieri. È consigliato minimizzare i contatti, optando per un numero ristretto e scelto di persone. Così facendo, si potrebbe evitare di affrontare potenziali complicazioni imminenti.

Oroscopo del Capricorno

Inizio della settimana di segno positivo per i Capricorno, grazie all’influenza benefica delle stelle si potrà ritrovare la serenità sentimentale. Ricorda di non considerare tutto come garantito e stai pronto ai cambiamenti che sopraggiungeranno dal 25.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, stai entrando in un periodo fluente, l’aria è rilassata e le chance sono in aumento. Tuttavia, non abbassare la guardia sul fronte economico, un settore che da un po’ necessita di una revisione approfondita.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, le energie astrali di oggi, in particolare quelle della Luna, non sembrano essere favorevoli e potreste essere soggetti a lievi scontri o disaccordi. È consigliabile rimandare a un altro giorno i confronti che potrebbero evolvere in complessità irrisolte. Questo è un periodo di fluttuazione, anche se di breve durata.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.