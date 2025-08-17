Cari Capricorni, come rappresentanti di un segno governato da Saturno, portate con voi una natura resiliente e determinata. Il Capricorno è noto per la sua ambizione e per la sua capacità di lavorare con disciplina verso obiettivi ben definiti. In mezzo agli alti e bassi della vita, mantenete sempre quella vostra calma interiore e quell’abilità di vedere oltre gli ostacoli immediati. Siete le montagne dello zodiaco, solidi e inamovibili, sempre pronti a scalare le vette più alte con pazienza e tenacia.

La vostra natura pratica e realistica vi permette di mantenere i piedi per terra anche quando il mondo intorno a voi sembra perdere la bussola. Non siete estranei al duro lavoro e spesso fate un passo indietro per osservare e pianificare prima di agire, garantendo che ogni mossa sia calcolata e ben ponderata.

Tuttavia, sotto questa corazza di forza e determinazione, si nasconde un cuore sensibile, che anela connessioni profonde e significative. Siete fedeli e leali, e quando date la vostra fiducia, lo fate con tutto il cuore. Eppure, la vostra riservatezza a volte può essere interpretata come freddezza o distacco, ma coloro che vi conoscono bene sanno quanto possiate essere dolci e premurosi.

Nel viaggio astrale, il Capricorno rappresenta la crescita e la maturazione, l’ascesa verso la saggezza attraverso esperienze di vita spesso impegnative. Con il vostro spirito indomito e la vostra capacità di trasformare le sfide in opportunità, non c’è dubbio che raggiungerete vette straordinarie. Ad ogni Capricorno che legge, ricordatevi di abbracciare ogni aspetto del vostro segno, siano essi i momenti di riflessione interiore o gli slanci di ambizione inarrestabile.

Oroscopo di oggi del Capricorno di Paolo Fox: le previsioni di oggi 17 agosto 2025

Capricorno, la tua naturale propensione verso il senso di responsabilità è così marcata che potresti addirittura avvertire un peso se ritieni di aver dedicato troppo del tuo tempo al lavoro, trascurando invece l’aspetto sentimentale. Tuttavia, è importante tener presente che l’attuale posizione di Venere, in opposizione, indica una certa complessità nelle relazioni affettive o in amori nati da poco che necessitano di tempo per consolidarsi.

Dove seguire l’oroscopo di Paolo Fox

Paolo Fox è un riferimento nel mondo dell’astrologia. Per chi desidera ascoltare le sue previsioni quotidiane, Radio Lattemiele è la risposta. Ogni mattina, nel programma ‘Latte e Stelle‘, Paolo svela ciò che le stelle hanno in serbo per te alle ore 06.10, 08.10 e 10.10.

Per chi è sempre in movimento e ama l’ascolto digitale, Radio Lattemiele offre anche una comoda opzione di streaming. Non perderti l’oroscopo quotidiano di Paolo, trasmesso ogni sera alle 20.10 e 23.10. Ascoltarlo è come ricevere consigli da un caro amico durante il tragitto per il lavoro o il rientro a casa.

Ogni lunedì, inoltre, Paolo propone un’analisi completa della settimana, dettagliata per ogni segno zodiacale. Se vuoi sapere come si prospetta la tua giornata, o quali sorprese ti attendono in amore o sul lavoro, connettiti con Paolo Fox su Radio Lattemiele. Le stelle parlano e Paolo è il tuo interprete fidato.