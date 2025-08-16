Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 17 agosto 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 17 agosto 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, non c’è dubbio che si avverta una certa tensione nell’atmosfera. È qualcosa ch’io ho accennato spesso, specialmente in riferimento a questioni contrattuali. Probabilmente, recenti trasformazioni sembrano non essere state accolte bene da individui particolarmente sensibili. Questa è la situazione, ma mi preme sottolinearti che la luna oggi è dalla tua parte. L’ideale sarebbe che tu trovassi il modo di focalizzarti sui tuoi sentimenti, riuscendo a riappropriarti di quello che sembrava esserti sfuggito.

Oroscopo del Toro

Il segno zodiacale del Toro sta sicuramente attraversando un momento cruciale sia a livello personale che professionale. È evidente che a partire dal mese di febbraio si sono verificati molti cambiamenti, che potrebbero aver influito su un piano o un progetto in corso. Se sei stato vittima di un’ingiustizia o hai sperimentato una perdita, è importante riconoscere la straordinaria forza interiore che possiedi e sfruttarla al massimo.

Oroscopo dei Gemelli

Cari Gemelli, la Luna nel vostro segno vi spinge ad esprimervi e a circondarvi di individui gradevoli. È vostro tratto distintivo quello di non saper mai stare fermi. In certi momenti, entrate in conflitto con voi stessi, affermando di voler godere di un periodo di serenità, ma poi quando vi ritrovate in inattività, vi annoiate e vi stancate, rischiando di perdere la pazienza. Durante questo periodo per voi è fondamentale ricercare e riscoprire l’amore.

Oroscopo del Cancro

Cancro, hai una luce brillante su di te grazie a Venere che illumina il tuo segno. Giove, il pianeta della fortuna e della crescita, alimenta le tue grandi ambizioni. C’è potenziale per passare da un legame a tempo parziale a un impegno più serio come un matrimonio o una convivenza. Ora più che mai, la tua innata dolcezza e la tua abilità di ascolto entrano in gioco.

Oroscopo del Leone

Leone, dopo alcuni giorni un po’ sottotono, persino Ferragosto non è apparso così scintillante. Tuttavia, focalizzati su questa domenica poiché porta con sé delle emozioni peculiari. Questo momento è particolarmente favorevole per i lavoratori autonomi – ci potrebbero essere grandi trionfi e novità in arrivo.

Oroscopo della Vergine

Cari Vergine, il vostro volere nel ritrovare un equilibrio è palpabile. Conosco bene i vostri turbamenti legati al recente passato, capisco che il mese di luglio è stato particolarmente impegnativo per voi. Tuttavia, ora è il momento di affrontare le sfide con serenità e metodo, questo vi consentirà non solo di recuperare la vostra energia, ma anche di ritrovare la vostra proattività.

Oroscopo della Bilancia

Oggi, cari amici della Bilancia, l’astro lunare vi mostra una faccia amorevole. Sento nel mio spirito che avete vissuto qualche tensione dall’inizio della settimana, come se vi sentiste sotto assedio. Cominciate a sentire l’impellenza di attenuare le tensioni, principalmente nella sfera affettiva. Le relazioni appena nate necessitano di una fase di ambientamento.

Oroscopo dello Scorpione

Mi rivolgo ai nati sotto il segno dello Scorpione, getto uno sguardo in anticipo a settembre in quanto sarà un periodo decisivo per ciò che riguarda i nuovi incontri, le possibilità professionali e le nuove avventure. La vostra guida protettiva Giove è al vostro fianco, mentre Venere attualmente agisce da faro per i vostri rapporti con gli altri. In particolare, il focus di oggi sarà i sentimenti amorosi, preparatevi a una giornata molto attiva sotto questo punto di vista.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, il tuo sentire genuino non passa inosservato. Si sono presentate situazioni in cui non hai ricevuto il minimo riconoscimento per il tuo duro lavoro e per i gesti del tuo passato. Oggi, con la Luna in una posizione avversa, l’invito è a non soffermarti su ciò che ha lasciato un retrogusto amaro. Riprendi in mano il tuo innato spirito positivo ed eludi eventuali controversie.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, la tua naturale propensione verso il senso di responsabilità è così marcata che potresti addirittura avvertire un peso se ritieni di aver dedicato troppo del tuo tempo al lavoro, trascurando invece l’aspetto sentimentale. Tuttavia, è importante tener presente che l’attuale posizione di Venere, in opposizione, indica una certa complessità nelle relazioni affettive o in amori nati da poco che necessitano di tempo per consolidarsi.

Oroscopo dell’Acquario

L’Acquario oggi avverte un forte bisogno di spensieratezza, se non addirittura di libertà, un desiderio che viene prontamente esaudito grazie alla fervorevolissima attitudine della Luna. È bene tenere a mente che sia il Sole che Mercurio, in una posizione leggermente turbolenta, potrebbero causare delle increspature nella gestione delle finanze. Tuttavia, alla fine la giustizia trionferà e otterrai ciò che è legittimamente tuo. Nel campo affettivo, è il momento di rimetterti in gioco e ricostruire ciò che è stato messo alla prova dopo un Ferragosto non proprio all’altezza delle aspettative.

Oroscopo dei Pesci

Buon giorno Pesci! Venere è dalla tua parte e apporta un flusso di sentimenti positivi. Ti consiglio di affidarti alla tua innata sensibilità, evitando di cadere nel tranello dell’intolleranza. Questa mia raccomandazione emerge in quanto l’attuale dissonanza lunare potrebbe accendere qualche scintilla di irritazione. Ricorda, le tue incertezze potrebbero essere percepite dagli altri come barriere insuperabili.

