Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 16 agosto 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 16 agosto 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

L’Ariete è sulla strada per riottenere un eccellente vigore, nonostante l’influenza inquietante di Giove che richiede attenzione costante sul fronte economico e legale. Tuttavia, il fine settimana inizia sotto una Luna fervente, risvegliando la necessità innata di amore.

Oroscopo del Toro

Per il segno del Toro, gli astri si mostrano favorevoli, specialmente per quanto riguarda l’affettività. Quindi quando un Toro decide di voltare pagina, si può avere la certezza che non ritratterà la sua decisione. Così, se un amore è tramontato qualche anno fa, si può essere sicuri che non ci sarà una rinascita di tale sentimento. Tuttavia, le piccole frizioni avvenute negli ultimi tempi potrebbero lasciare spazio a un rinnovato interesse. Ogni minimo accordo raggiunto ora potrebbe trasformarsi in un potente strumento per ottenere vantaggi in futuro. Questo vale anche per il campo professionale, dove alcuni progetti sono ancora in fase di definizione.

Oroscopo dei Gemelli

Per le persone del segno dei Gemelli, segnalo che l’energia lunare sarà particolarmente forte sia oggi che domani. Inoltre, domenica risulterà essere un momento di massima influenza astrale. Ho l’impressione che, nel tuo animo inquieto, si stia celando un forte desiderio di cambiamento. E questo desiderio coinvolgerà anche il tuo aspetto sentimentale.

Oroscopo del Cancro

Nell’ambito sentimentale, coloro che appartengono al segno del Cancro si troveranno soddisfatti e felici. Ci sarà la necessità di capire che cosa vogliono veramente. Coloro che sono in una relazione stabile da molti anni probabilmente vorranno rafforzare ulteriormente il loro legame. D’altra parte, coloro che sono single potrebbero lasciarsi sopraffare da una passione improvvisa, che potrebbe anche essere principalmente fisica. Non c’è un modo giusto o sbagliato di innamorarsi, l’importante è che ci sia dell’amore presente.

Oroscopo del Leone

Da ieri, Leone, sembri essere pervaso da un certo stato d’inquietudine che si dissolverà nel corso del pomeriggio, facendo spazio a una domenica assolutamente proficua. Ma mettendo da parte queste fluttuazioni emotive momentanee, devi sapere che stai attraversando un periodo in cui emergono i vincitori. Il desiderio di dare priorità a ciò che ti sta a cuore rimane forte. E preparati, perché non solo quest’ultima metà dell’anno in corso, ma anche l’anno 2026 avranno molto da offrire.

Oroscopo della Vergine

Amico del segno Vergine, a luglio potresti aver avuto l’impressione di essere stato trascurato o potrebbe essere emerso qualche disturbo fisico. Il mio suggerimento è di accogliere i momenti di difficoltà con un sorriso, mantenendo la calma. A volte la tranquillità si trova nel saper lasciare andare i piccoli problemi di tutti i giorni e concentrarsi sulla visione d’insieme. La tua abilità nel risolvere le situazioni complicate non passa inosservata. Tra sabato e domenica, sarà la giornata di sabato a regalarti le migliori sensazioni.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, sappiamo quanto sia difficile mantenere il tuo equilibrio interiore in questo periodo. Può sembrare che tutte le tue azioni non trovino mai il giusto riconoscimento o, forse, sei tu stesso che hai deciso di fare un passo indietro. Per quanto riguarda il campo lavorativo, abbiamo notato che qualcuno ha preferito mettere un punto su un determinato progetto, non per perfezionarlo, ma per sottrarsi alle interazioni con una serie di individui. In sintesi, stiamo attraversando una fase dove è necessario operare una selezione e una pulizia dei vari aspetti della nostra vita.

Oroscopo dello Scorpione

Per il segno dello Scorpione, senti un nodoso stimolo che prende vita principalmente nelle ore serali, quando il satellite naturale del nostro pianeta non impone più la sua opposizione. Se ci dovessero essere dei dubbi, ti suggerisco di organizzare un incontro con quel qualcuno che occupa i tuoi pensieri d’amore. O magari è la fonte di qualche tuo dubbio. La domenica potrebbe essere l’occasione giusta.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, ci attende un fine settimana nel quale è fortemente suggerito sottrarsi al caos, in particolar modo domani quando avremo la luna a confronto. Per quanto riguarda l’affettività, emerge la seduzione di porre fine a un rapporto. Oppure, potrebbe esserci il semplice desiderio di sondare le reazioni dell’altro mezzo, mettendolo alla prova per comprendere la sua reale posizione.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, sei consapevole che stanno arrivando delle variazioni nel tuo settore professionale? Sarà necessario che tu prenda il timone di nuovi incarichi. Per quanto riguarda l’amore, ci sarà un po’ di spazio per questo? La mia previsione è positiva. Ricorda di lasciare un po’ di tempo per te stesso, concediti qualche attimo di respiro e di serenità.

Oroscopo dell’Acquario

Il segno del Acquario vive in modo significativo l’onere delle responsabilità, inclusi quelli legati a questioni di finanza. Il giorno di Ferragosto potrebbe non essere stato brillante, tuttavia la domenica offre l’opportunità di riscattarsi.

Oroscopo dei Pesci

Se sei del segno dei Pesci, il momento è propizio per cogliere stimoli positivi e novità. Se c’è un chiarimento da fare con una persona importante o risolvere un dissidio, è meglio intervenire oggi piuttosto che domani, e sempre ricorda che la cautela non fa mai male. A livello lavorativo ci sono nuovi orizzonti: è il momento di ideare e pianificare nuove strategie da implementare prima dell’arrivo dell’autunno.

