Nella giornata di ieri ha fatto il giro del web una notizia piuttosto preoccupante riguardo Tina Cipollari. L’opinionista di Uomini e Donne era stata beccata da una fan al pronto soccorso dell’ospedale di Olbia. L’immagine ha, in men che non si dica, fatto il giro del web, destando una certa preoccupazione per i fan della donna. Considerato il clamore della notizia, dunque, Tina ha deciso di intervenire per raccontare la verità su cosa sia successo.

Tina Cipollari racconta per quale motivo era al pronto soccorso dell’ospedale

La foto di Tina Cipollari al pronto soccorso di un ospedale ha creato diversi fraintendimenti e ipotesi sul web. Considerando che la donna è sempre molto riservata in merito alla sua vita privata al di fuori di Uomini e Donne, si temeva che non si sarebbe mai fatta chiarezza sull’accaduto, ma non è stato così. In queste ore, infatti, l’opinionista di UeD ha deciso di pubblicare un messaggio rivolto a tutti i suoi fan nel quale ha raccontato la ragione per cui si trovava in ospedale.

La donna ci ha tenuto a ringraziare tutte le persone che si sono preoccupate per le sue condizioni di salute. Successivamente, poi, ha rassicurato tutti dicendo di stare bene e di non avere alcun problema. Il motivo per il quale si trovava presso tale struttura sanitaria risiede nel fatto che dovesse accompagnare una sua cara amica ad effettuare una visita di controllo.

Novità sul ritorno di Uomini e Donne: buona notizia per i fan

Dunque, tutto è bene quel che finisce bene, ma questa è la dimostrazione del fatto che, malgrado spesso venga attaccata e criticata per i suoi modi bruschi, Tina Cipollari sia ormai entrata nel cuore degli italiani. La cosa importante è che la donna stia bene e che a breve ritornerà ad occupare il suo solito posto a Uomini e Donne. Proprio a tal riguardo, è appena stata divulgata da Lorenzo Pugnaloni una splendida notizia per i fan appassionati della trasmissione. Pare, infatti, che si sia deciso di anticipare l’inizio delle registrazioni. Da che si parlava del 28 e 29 agosto, adesso pare che le prime riprese di UeD inizieranno il 25 e 26 agosto. Al momento, però, non vi è ufficialità, dunque, non resta che attendere per scoprire la verità.

Intanto, in attesa che riprendano le registrazioni del programma, Tina si sta godendo queste ultime vacanze, di cui sta mostrando molto poco sui social. Certamente la protagonista si starà dedicando ai suoi tre figli e alla sua famiglia.