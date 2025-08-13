Novità in arrivo per Cristina Ferrara e Gianmarco Steri, purtroppo non buone per i fan di Uomini e Donne. Dopo giorni di silenzi, durante i quali sono emerse pesanti indiscrezioni sul loro conto, i due hanno deciso di farsi vivi, non solo attraverso i social, ma anche in pubblico. Un utente, infatti, ha segnalato la loro presenza a Salerno. Ma cosa sarà successo tra di loro? Le novità non sono incoraggianti.

Cosa è successo durante l’incontro di Gianmarco Steri e Cristina Ferrara

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara si sono rivisti. I due sono stati beccati insieme per le vie di Salerno, ma l’incontro non sembra aver avuto gli esiti sperati. Chi si è accorto della loro presenza, infatti, ha dichiarato di averli visti litigare a lungo e in maniera piuttosto accesa. Questo, dunque, confermerebbe il fatto che tra di loro ci siano state delle pesanti difficoltà in questo periodo, proprio come trapelato da alcune segnalazioni. Al contempo, il fatto che si siano visti certifica anche il fatto che i due stiano provando a recuperare il rapporto che, ormai, sembra essere compromesso.

Dopo la segnalazione, corredata anche da foto e video, ragion per cui non c’è motivo di credere che sia fasulla, i due protagonisti hanno ripreso a condividere contenuti sui loro rispettivi social dopo diversi giorni di assenza. Gianmarco e Cristina, però, non hanno fatto nessun accenno alla loro situazione sentimentale e a tutte le voci che stanno circolando in questo periodo. Per contro, invece, stanno mostrando contenuti inerenti le loro vite a prescindere dal rapporto di coppia.

Il ritorno di Gianmarco e Cristina sui social e il piccolo incidente di lei

Per quanto riguarda Gianmarco Steri, tra le sue Instagram Stories ci sono per lo più contenuti legati alla sua attività di parrucchiere. Il giovane ha aggiornato tutti i suoi clienti in merito ai giorni di chiusura del suo salone in vista di Ferragosto. In merito a Cristina, invece, la ragazza ha mostrato ai fan alcuni momenti di una giornata trascorsa al mare con le amiche, durante la quale si è verificato un piccolo incidente. La ragazza pare abbia urtato con l’occhio contro qualcosa. Le amiche hanno ironizzato sulla faccenda facendole un video, ragion per cui si presume non si tratti di nulla di particolarmente grave. Ad ogni modo, la domanda resta sempre la stessa: per quale ragione Gianmarco e Cristina non si prendono un momento per aggiornare i fan in merito a quello che sta accadendo nella loro vita di coppia?