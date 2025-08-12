Come tutti i fan appassionati di Uomini e Donne sapranno, la relazione tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sembra sia giunta ad un punto di rottura. Malgrado i due non abbiano mai fatto parola a riguardo, gli indizi che sono trapelati sui social sono decisamente molti. In queste ore, poi, a rendere la situazione ancora più intricata è un sospetto, ovvero, che Gianmarco possa aver incontrato la sua ex corteggiatrice Francesca Polizzi in questo periodo. Ebbene, a fare chiarezza sulla faccenda è stata proprio la ragazza.

Francesca Polizzi e Gianmarco Steri si sono rivisti? La risposta di lei

In queste ore, Francesca Polizzi ha aperto una box di domande su Instagram in cui ha risposto alle curiosità dei suoi fan. Tra gli argomenti più gettonati, ovviamente, c’è stata la sua partecipazione a Uomini e Donne. Un utente ha fatto una domanda alquanto diretta alla giovane, ovvero, le ha chiesto se avesse incontrato Gianmarco in questo periodo. Senza esitare minimamente, la Polizzi ha risposto ed ha ammesso di non aver avuto più contatti con Steri, anche se, almeno da parte sua, non c’è nessun astio o rancore nei riguardi del ragazzo.

Con queste parole, dunque, Francesca ha, da un lato, smentito di aver visto Gianmarco, ma dall’altro ha anche mostrato una certa apertura nei suoi confronti dichiarando di non avercela affatto con lui. L’ex tronista di Uomini e Donne, nel frattempo, continua ad essere trincerato dietro un rigido silenzio dopo tutte le indiscrezioni che sono trapelate sul conto suo e della sua, a quanto pare ex, fidanzata Cristina Ferrara.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne fa confessioni sul programma e non solo

Ad ogni modo, Francesca Polizzi ha risposto anche ad altre domande degli utenti del web, sempre inerente il tema di Uomini e Donne. Una persona le ha chiesto come mai avesse deciso di partecipare al programma e cosa avesse rappresentato per lei. Ebbene, Francesca ha chiarito di aver deciso di prendere parte al talk show in un momento della sua vita molto particolare durante il quale sentiva il bisogno di più leggerezza. In effetti, malgrado come siano andate le cose, pare sia riuscita nel suo intento.

Attualmente, però, Francesca non smette di sognare di poter entrare nuovamente a far parte del mondo della televisione. Stavolta, ha ammesso di avere piacere e desiderio di cimentarsi in un programma totalmente differente rispetto a quello a cui ha partecipato, ovvero, vorrebbe prendere parte a Pechino Express. Sarà accontentata? Vedremo.