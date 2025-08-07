Tra i protagonisti di Uomini e Donne che hanno catturato maggiormente l’interesse del pubblico da casa ci sono, sicuramente, Ida Platano e Mario Cusitore. Il loro mancato lieto fine ha lasciato un po’ tutti con l’amaro in bocca, specie i diretti interessati. Ne è una dimostrazione il fatto che, anche se ne è passato di tempo dalla loro dipartita dal programma, i due continuano a punzecchiarsi sui social. Se Mario, dal canto suo, spende sempre belle parole per Ida, la donna non esita a reagire in maniera decisamente più pungente, lasciando intendere di avere ancora il dente avvelenato. Questo è proprio ciò che è accaduto in queste ore.

Le parole di Mario Cusitore su Ida Platano

Ida Platano è finita recentemente al centro dell’attenzione per uno sfogo che ha avuto sui social in cui ha parlato di una malattia di cui soffre. Adesso, però, la dama si è resa protagonista di un siparietto decisamente più divertente e ironico che vede coinvolto il suo ex corteggiatore Mario Cusitore. Tutto è cominciato nel momento in cui il cavaliere ha deciso di aprire una box di domande su Instagram in cui ha risposto alle curiosità dei suoi fan. Tra le domande poste all’attenzione dell’uomo ce ne sono state anche alcune legate al suo percorso a Uomini e Donne. In particolar modo, un utente gli ha chiesto cosa avrebbe risposto ad Ida se avesse deciso di sceglierlo. Ebbene, a tale quesito, senza esitare, Mario ha detto che il suo sarebbe stato un palese sì.

Ma non è tutto. Il cavaliere ha parlato anche di un’altra cosa. Alcuni utenti hanno notato che l’uomo abbia ripreso a seguire la Platano sui social. A tal proposito Mario ha risposto dicendo di aver deciso di farlo in quanto tiene ancora ad Ida e gli interessa sapere che stia bene. Dalle parole del cavaliere, dunque, si evince ancora un certo interesse nei riguardi della donna, anche se poi nel concreto non sta facendo nulla per riavvicinarsi a lei.

La replica di Ida e il possibile ritorno a Uomini e Donne

Ad ogni modo, Ida Platano non è rimasta in silenzio dinanzi queste parole di Mario. La donna, infatti, pur senza menzionare in maniera esplicita il suo ex corteggiatore, ha registrato un video nel quale ha detto che, come dice una canzone napoletana a lei, invece, non gliene frega assolutamente nulla. Anche se il nome di Mario non è saltato fuori, il riferimento alle IG Stories dell’uomo sono apparse decisamente palesi, questo anche in virtù del tempismo con il quale è stato pubblicato tale contenuto.

Insomma, pare proprio che la donna ancora non sia riuscita a gettarsi alle spalle tutto quello che è accaduto con Mario Cusitore a Uomini e Donne. Questo potrebbe significare che la donna serbi ancora un profondo rancore nei suoi riguardi, oppure nutra ancora qualcosa nei suoi confronti. Adesso, però, in tanti sono curiosi di sapere se ci siano possibilità di rivedere i due nel parterre del programma. Mario ha sempre ammesso che tornerebbe volentieri nel programma quanto prima. Ida, invece, non è mai stata esplicita sulla questione. Dunque, non resta che attendere per vedere come andrà a finire.