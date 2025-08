In questo periodo si è molto parlato di Ida Platano per svariate ragioni, prima tra tutte l’ipotetico ritorno a Uomini e Donne, magari insieme a Riccardo Guarnieri. Adesso, però, l’ex dama storica di UeD è tornata al centro dell’attenzione per un’altra ragione, molto più seria e incresciosa, ovvero, un problema di salute.

Ida Platano soffre di lipedema: ecco in cosa consiste la malattia dell’ex dama di UeD

Ida Platano ha deciso di dare accesso ai suoi fan ad una parte di sé che ha sempre cercato di nascondere e custodire gelosamente. In un video pubblicato su Instagram, infatti, la dama ha voluto raccontare a tutti, per la prima volta in maniera sincera e onesta, un problema di salute cronico e molto serio da cui è affetta.

L’ex dama di Uomini e Donne ha spiegato di aver sempre avuto un rapporto conflittuale con una parte specifica del suo corpo, ovvero, le sue gambe. Sin da quanto era una ragazzina le hanno sempre dato dei problemi in quanto le facevano male, le si formavano dei lividi inspiegabili, ma al di là dei disturbi fisici, l’impatto più significativo di questo problema è stato estetico e, di conseguenza, emotivo. Le sue gambe, infatti, sono sempre state piuttosto grosse e tozze, soprattutto nella parte inferiore. Questo è stato spesso motivo di prese in giro da parte delle persone che la incontravano per strada.

Ida ha sempre sofferto tantissimo a causa di questo disagio, specie perché è causato da un problema di salute invalidante e molto serio. Nello specifico, la patologia di cui è affetta la Platano si chiama lipedema. La donna ha ammesso di non essere un medico e di non voler parlare in maniera tecnica di queto disturbo, tuttavia, ha spiegato ai suoi fan che esistono vari stati di questa malattia, pare incurabile. Più la si tiene a bada e meglio è per la persona che ne soffre. Lei ha fatto di tutto per cercare di migliorare la sua condizione, ma non è riuscita a venire a capo della faccenda, così ha deciso di imparare a conviverci. Una volta addirittura decise di sottoporsi ad un intervento chirurgico, ma subito dopo aver ricevuto l’anestesia, venne meno per la paura di peggiorare le sue condizioni.

L’impatto emotivo della malattia sullo stato psichico di Ida

Nel corso del racconto, Ida Platano è scoppiata in lacrime, riportando all’attenzione dei fan anche alcuni dei tantissimi commenti spregevoli che la donna ha ricevuto in relazione alle sue gambe. Inizialmente lei ci soffriva tantissimo, al punto di nascondere questa parte del suo corpo. Adesso, però, ha capito che non ha nulla di cui vergognarsi, per cui si mostra a testa alta senza alcun problema, e chi non ha piacere a guardare le sue gambe tozze, può tranquillamente voltarsi dall’altra parte.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Al di sotto del video in questione, Ida è stata inondata dall’affetto e la vicinanza dei suoi fan. Tuttavia, non tutti sono stati gentili e clementi con lei. Un utente in particolare, infatti, ha approfittato del racconto di Ida per pungerla proprio dove fa più male. Nello specifico, la persona in questione ha detto ad Ida di vergognarsi in quanto ha “due zampogne di elefante” invece delle gambe. Oggi la Platano ci ride su, anche se commenti del genere non fanno mai piacere.