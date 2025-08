Tra le coppie che sono nate quest’anno a Uomini e Donne c’è anche quella formata da Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani. Erano in pochi a credere nel loro rapporto in quanto ipotizzavano che la relazione sarebbe giunta al capolinea dopo poco tempo. Contro ogni previsione negativa, però, i due stanno dando dimostrazione di essere una coppia davvero molto affiatata. In questi giorni, infatti, hanno compiuto anche dei passi molto importanti.

Come vanno le cose tra Giovanni e Francesca dopo Uomini e Donne

La storia d’amore tra Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani sta procedendo a gonfie vele dopo Uomini e Donne. I due, subito dopo la fine della trasmissione, avevano rilasciato un’intervista nella quale decisero di togliersi qualche sassolino dalle scarpe per attaccare alcuni esponenti del programma che li avevano criticati. L’intento dei due era quello di dimostrare che loro, a differenza di molti altri, fossero davvero sinceri l’uno verso l’altra, malgrado i precedenti, soprattutto di lui.

Ebbene, a distanza di più di due mesi dalla fine di Uomini e Donne, i due stanno rispettando le promesse fatte in quanto stanno ancora insieme, ma non solo. La loro sembra una relazione davvero collaudata s stabile, pronta per compiere anche dei passi importanti. Ne è una prova il fatto che in questi giorni Giovanni ha con sei due dei suoi quattro figli, ovvero, Michele e Melissa. Ebbene, Francesca è stata coinvolta nella rimpatriata familiare, sta di fatto che ha trascorso insieme a loro questi giorni.

I passi importanti che sta compiendo la coppia

Stando a quanto si apprende da foto e video riportati sui social, pare proprio che Francesca stia legando parecchio con i figli di Giovanni. Soprattutto Melissa sembra essere entusiasta di lei, al punto da emularla, sia nei modi di fare, sia nell’abbigliamento. In un video, ad esempio, la piccola indossa un paio di scarpe con il tacco di Francesca, mentre in un altro abbraccia il padre proprio come fatto poco prima dalla donna.

In altri video ancora, poi, si vedono Giovanni, Francesca e i due bambini ridere e scherzare al mare sotto le note di una canzone. Insomma, sembra proprio che nulla possa turbare l’equilibrio che ha raggiunto questa coppia. Non resta che attendere le prime puntate di Uomini e Donne previste per settembre per vedere se i due saranno richiamati come ospiti per raccontare della loro storia d’amore.