La storia d’amore tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sta procedendo serenamente dopo Uomini e Donne. Malgrado alcune indiscrezioni volte a dipingere un quadro tutt’altro che roseo tra di loro, i due stanno smentendo tutto con i fatti. La coppia ha deciso di trascorrere una vacanza insieme dopo il programma e, per l’occasione, hanno scelto come meta la Grecia. Purtroppo, però, c’è stato un imprevisto all’aeroporto che ha generato un certo sgomento.

Cosa è successo a Gianmarco Steri e Cristina Ferrara all’aeroporto

Cristina e Gianmarco hanno deciso di fare una vacanza insieme lontano da tutto e tutti per godersi appieno il loro rapporto. I due hanno scelto come destinazione estiva la splendida isola di Santorini in Grecia. A confermare il tutto sono state alcune segnalazioni di utenti del web i quali li hanno immortalati all’aeroporto di Fiumicino nei pressi del gate per il volo diretto a Santorini.

Gli stessi utenti, però, hanno raccontato una disavventura capitata ai due. Nello specifico, al momento del controllo documenti, i ragazzi hanno avuto dei problemi a causa di alcune cose mancanti. Gianmarco pare avesse con sé solamente la patente che, purtroppo, non è un documento idoneo per potersi imbarcare. Per tale ragione, i due sono stati bloccati e il personale non li ha fatti salire a bordo del velivolo.

Come è andata a finire: le parole della coppia di Uomini e Donne

In tanti hanno commentato l’accaduto dicendo di essere rimasti piuttosto male nell’assistere a tale scena in quanto i due sembravano davvero complici tra di loro e dispiaciuti per quanto accaduto. Ad ogni modo, c’è da dire che alla fine, dopo un po’ di peripezie, i due sono riusciti ugualmente a partire per dare il via alla loro vacanza.

Mediante i loro profili social, infatti, i due hanno raccontato la disavventura ridendoci su. Nel dettaglio, Cristina ha spiegato ai fan che Gianmarco abbia avuto la brillante idea di partire solo con la patente, credendo che bastasse tale documento. Successivamente, poi, ha recuperato il passaporto e i due hanno preso un altro volo riuscendo comunque ad arrivare a destinazione. In queste ore, infatti, i due hanno pubblicato la foto di un hotel taggando anche il luogo ovvero, Santorini. Dunque, è il caso di dire che tutto è bene quel che finisce bene.