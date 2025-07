Dopo settimane tormentate fatte di alti e bassi, di decisioni prese e ripensamenti, volge al capolinea la relazione tra Gloria Nicoletti e Guido Ricci nata sul finire dell’edizione di Uomini e Donne conclusasi a fine maggio. A dare l’annuncio ufficiale è stata la dama, la quale ha pubblicato una Instagram Storie in cui ha svelato la verità in merito al loro rapporto. La donna, però, pare abbia agito in totale autonomia, annunciando pubblicamente una decisione non condivisa dall’altra parte. Guido, infatti, ha rilasciato un’intervista nella quale ha chiarito la sua posizione.

Gloria Nicoletti annuncia la rottura con Guido Ricci dopo Uomini e Donne

Come molti hanno previsto, la storia tra Gloria e Guido non ha avuto molto seguito dopo Uomini e Donne. I due hanno deciso di interrompere la conoscenza a seguito di alcune liti piuttosto pesanti. In un primo momento avevano provato a metterci una pietra sopra e a riprovarci, ma poi sono sorti altri problemi, i quali hanno portato ad una decisione inevitabile.

Tale decisione, però, pare che sia stata presa in maniera unilaterale da Gloria. In queste ore, infatti, la donna ha pubblicato un contenuto sui social in cui ha ammesso che la relazione con Ricci sia giunta al termine. La donna ha specificato che i due ci hanno riprovato, tuttavia, a causa di alcune incomprensioni, le cose non sono andate a buon fine.

La reazione di Guido, che sbotta contro la dama

Questa versione dei fatti, però, non è stata condivisa da Guido. Il cavaliere di UeD è stato raggiunto dai microfoni di LolloMagazine a cui ha fatto delle confessioni inedite. Nello specifico, l’uomo ha chiarito di aver appreso la notizia della fine della storia con Gloria da pochissimo e mediante i suoi amici, i quali hanno provveduto a girargli la IG Storie in questione. Ricci ha svelato che, seguito dell’ennesima discussione con Gloria, lei lo ha bloccato sui social, ragion per cui non gli era possibile prendere visione dei contenuti da lei pubblicati.

Il cavaliere ci ha tenuto a specificare che questa sia stata una decisione che non è stata presa in maniera consensuale. A decidere l’epilogo della relazione, infatti, pare sia stata unicamente la dama. Guido ha ammesso di tenere ancora molto alla dama. Alla luce dei fatti, però, ha svelato di credere che, evidentemente, il suo sentimento non era ricambiato dall’altra parte. Per il momento la Nicoletti non ha rilasciato nessuna dichiarazione a riguardo. Non resta che attendere per ve3dere se lo farà?