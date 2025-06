I pronostici dei detrattori della coppia formata da Gianmarco Steri e Cristina Ferrara pare si stiano gradualmente avverando. In questi giorni la coppia nata a Uomini e Donne al termine di questa edizione, con tanto di scelta plateale e commovente, sta generando molto sgomento. Il motivo risiede nel fatto che i due non appaiono quasi mai insieme e fanno anche fatica a parlare della loro vita al plurale includendo, di conseguenza, l’altro. A generare scompiglio, però, sono state delle foto e dei video che hanno immortalato Gianmarco in vacanza da solo. Per giunta, poi, ieri Cristina ha registrato una diretta su Instagram in cui ha fatto delle confessioni piuttosto interessanti.

I segnali di crisi tra Gianmarco e Cristina e lo strano atteggiamento della Ferrara in diretta IG

La relazione tra Gianmarco e Cristina pare stia affrontando un momento di crisi dopo neppure due mesi dalla loro uscita da Uomini e Donne. In questi giorni, Steri si trova in vacanza con i suoi amici e, stando a quanto si evince dalle sue IG Stories, stanno festeggiando l’addio al celibato di un membro della loro comitiva. Cristina, invece, si trova a casa e ieri ha deciso di registrare una diretta nella quale ha chiacchierato un po’ con i suoi fan.

Naturalmente, la maggior parte delle persone ha iniziato a fare delle domande in merito alla storia con Gianmarco. La Ferrara, però, ha fatto di tutto per tergiversare sulla questione ignorando completamente ogni riferimento al ragazzo e, soprattutto, alla vacanza che attualmente sta facendo con degli amici. L’unica cosa sulla quale Cristina ha fatto chiarezza è stata la convivenza. In una recente intervista, i due avevano annunciato che sarebbero stati disposti anche ad andare a convivere. Ebbene, in questa circostanza, la giovane ha smentito categoricamente la cosa dicendo di non avere nessuna convivenza in programma.

Niente progetti insieme dopo Uomini e Donne e commenti da censura

A gettare ombre sul rapporto con Gianmarco, poi, è stato anche il modo di parlare di Cristina. La ragazza, infatti, nel rispondere alle domande, ha sempre parlato al singolare riferendosi ai progetti futuri, ai viaggi e alla sua vita. Questo, secondo molti, è stato un chiaro segnale volto a dimostrare che Cristina e Gianmarco non abbiano nessuna progettualità insieme e nessuna intenzione di condividere la loro vita.

Come se tutto questo non bastasse, poi, alcuni utenti del web si sono soffermate anche sul genere di amicizie che circondano la Ferrara. Nel dettaglio, hanno generato forte clamore i commenti di un utente che, al di sotto della diretta, ha scritto frasi davvero deplorevoli come “Te pisto de botte, saluta“. Non resta che attendere, dunque, per vedere se i due ragazzi verranno allo scoperto e ammetteranno la presenza di una crisi tra di loro, se non addirittura una rottura, oppure no.