Gianni Sperti e Tina Cipollari sono due colonne portanti di Uomini e Donne. I due, non solo sono degli opinionisti, ma spesso anche dei consiglieri, delle spalle o anche dei nemici per i protagonisti che partecipano al programma. Inevitabilmente, dunque, per quanto si sforzano di essere imparziali, anche loro hanno delle “debolezze” nei confronti di qualche volto che è passato all’interno degli studi Elios di Mediaset. In queste ore, infatti, mediante dei contenuti social, i due si sono schierati a favore di un ex tronista del programma che, a quanto pare, è rimasto impresso nei loro cuori.

Ecco chi sarebbe il tronista di UeD preferito di Gianni Sperti e Tina Cipollari

Così come i telespettatori da casa, anche Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno delle preferenze. I due opinionisti di Uomini e Donne, infatti, hanno pubblicato dei contenuti su Instagram in cui hanno voluto elogiare un noto ex tronista della trasmissione, ma non solo. La persona in questione è Luca Salatino. Il ragazzo ha fatto parte di una scorsa edizione di UeD e dopo di lui sono stati tanti i tronisti e le troniste che si sono susseguiti. Gianni e Tina, però, malgrado si siano legati anche ad altri protagonisti, nutrono un affetto particolare per Luca.

Di recente Luca è riuscito a coronare il suo grande sogno, ovvero, quello di aprire un ristorante tutto suo, che ha voluto chiamare Iolanda, come la sua nonna. Proprio ieri sera gli hanno fatto visita i due opinionisti di Uomini e Donne, i quali non hanno potuto fare a meno di manifestare sui social tutta la loro stima e ammirazione nei riguardi del ragazzo. I due, infatti, hanno ribadito di essere fieri di lui in quanto si merita tutto il successo che sta avendo e che, si spera, avrà.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Perché Gianni e Tina hanno un debole per Luca Salatino

Uno dei motivi per i quali Gianni e Tina simpatizzano fortemente per Luca Salatino risiede, sicuramente, nel carattere del ragazzo, sempre solare, sincero e disponibile. Un’altra qualità che, però, deve aver sicuramente toccato le corde del cuore dei due volti di Uomini e Donne risiede nel fatto che Luca, dopo la fine delle sue varie esperienze in tv, ha preferito non seguire la strada più semplice, ovvero, quella di sfruttare il seguito social per monetizzare mediante tale canale, ma si è rimboccato le maniche e si è dato da fare per realizzare il suo sogno, ovvero, aprire un ristorante tutto suo. Per anni Luca ha lavorato come cuoco presso vari ristoranti, ma adesso è lui al timone, con gioia, responsabilità e impegno. Non si può che dire chapeau.