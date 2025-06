In questo periodo si sta molto parlando di Cristina Ferrara e di Gianmarco Steri in quanto tra i due pare che le cose non stiano andando esattamente nel modo sperato. Proprio ieri ha generato molto scalpore una diretta Instagram della ragazza nella quale ha detto cose non proprio incoraggianti sulla sua situazione sentimentale. Per il momento, però, i diretti interessati stanno preferendo non intervenire sulla questione. Cristina, dal canto suo, si sta dedicando molto al rapporto con i suoi fan, pertanto, ha aperto una box di domande nella quale ha fatto delle confessioni in merito al suo lavoro e alla sua vita.

Cristina Ferrara fa confessioni sui lavori che ha svolto nella sua vita

Il pubblico di Uomini e Donne si è abituato a vedere una Cristina Ferrara un po’ leggera. Tante sono state le critiche che le sono state rivolte, in quanto ha dato a molti l’impressione di essere giunta nel programma di Maria De Filippi solamente per avere visibilità. Cristina, però, nella vita si è sempre data da fare. Nonostante la sua giovane età, infatti, la ragazza ha raccontato di aver svolto molti lavori, alcuni anche all’estero.

Innanzitutto, la Ferrara ha spiegato di aver studiato danza classica e moderna per circa 20 anni. Quanto era più piccola, infatti, oltre a studiare, lavorava anche per due compagnie teatrali nel corpo di ballo. In seguito, poi, la giovane ha lavorato nell’azienda dei suoi genitori per fare un po’ di esperienza professionale. A seguire, poi, si è trasferita a Londra dove ha lavorato alla cassa di un ristorante. Ad un certo punto della sua vita, poi, ha deciso di trasferirsi a Milano dove ha lavorato come assistente presso un centro medico.

Cristina ha sfruttato Gianmarco Steri e Uomini e Donne solo per avere successo?

Insomma, pare proprio che Cristina Ferrara abbia fatto disparati lavori nel corso della sua vita, alcuni anche molto diversi gli uni dagli altri. Attualmente, però, pare che la giovane ancora non sappia quale strada voglia intraprendere. Dopo aver conseguito una laurea in Design, infatti, ha iniziato ad avvicinarsi a questo mondo, ma non sa se ha intenzione di continuare su questa strada oppure no.

Nel frattempo, sul web ci sono tante persone che credono che, in realtà, Cristina abbia deciso di partecipare a Uomini e Donne per entrare a far parte del mondo dello spettacolo o, quanto meno, per avere un po’ di visibilità da sfruttare sui social, che ormai sono diventati il pane quotidiano di molte persone. Anche alla luce delle recenti indiscrezioni che sono trapelate su di lei e su Gianmarco, ci sono sempre più persone che credono che, in realtà, i due si siano sfruttati a vicenda per generare un po’ di clamore e seguito sul web. Sarà davvero così? Staremo a vedere.