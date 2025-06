In questi giorni si sta consumando uno scontro social tra due protagonisti di questa edizione di Uomini e Donne, ovvero, Francesco Relli e Margherita Aiello. Tutto è cominciato nel momento in cui la donna ha lanciato delle stoccate contro Francesco e Morena, pungendo soprattutto il cavaliere facendo leva sul colore rosso dei suoi capelli. Le sue parole hanno generato molta indignazione sul web, al punto da spingere tante persone ad insorgere contro la donna. Sulla faccenda è intervenuto anche Francesco, il quale ha criticato il comportamento di Margherita, dando luogo ad un botta e risposta piccato.

Lo sfogo di Francesco Relli contro Margherita Aiello dopo Uomini e Donne

Sul web sono in atto delle forti polemiche tra due volti dell’edizione di quest’anno di Uomini e Donne, ovvero, Francesco Relli e Margherita Aiello. Quest’ultima di recente si è rivolta al cavaliere denominandolo “Rosso malpelo” facendo riferimento all’opera di Giuseppe Verga. In molti, però, hanno interpretato l’uscita di Margherita come un modo per bullizzare Francesco prendendolo in giro per il suo colore di capelli.

Alcuni utenti si sono sentiti così toccati nel profondo, in quanto anche loro vittima di simili battutine. Una persona in particolare, poi, ha deciso di scrivere un lungo messaggio a Francesco, il quale ha deciso di renderlo pubblico mediante i suoi social. In tale sfogo, la ragazza ha ammesso di essersi sentita ferita per le parole adoperate contro Francesco, in quanto è un argomento che la tocca molto da vicino. Purtroppo al giorno d’oggi esistono ancora persone che discriminano per semplici caratteristiche o “diversità” fisiche. La ragazza, poi, ha raccontato la sua storia che ha colpito molto il ragazzo, al punto da spingerlo a rendere pubblico il contenuto del messaggio. Il cavaliere, poi, ha commentato dicendo di non voler dare luogo ad una polemica, ma di voler rendere pubblico solamente un messaggio di una sua fan che si è sentita toccata da quanto accaduto.

La replica di Margherita e le accuse di vittimismo

Subito dopo la pubblicazione di tali contenuti, che sono stati condivisi anche da Morena Farfante, poi, è arrivata la replica di Margherita. Nello specifico, la donna ci ha tenuto a precisare di non aver mai avuto l’intenzione di bullizzare nessuno. L’appellativo “Rosso malpelo“, infatti, non doveva essere interpretato con un’accezione negativa, in quanto fosse semplicemente una citazione letteraria scevra di qualunque tipo di intento discriminatorio. Margherita, poi, ha accusato velatamente Francesco, in quanto il suo nome non è mai stato fatto esplicitamente, di voler a tutti i costi fare la vittima e di voler intenerire il pubblico. L’Aiello, dunque, ha concluso dicendo di essere responsabile unicamente di quello che dice e non di quello che interpretano le altre persone. La querelle, quindi, sarà finita qui, oppure ci sarà un prosieguo?