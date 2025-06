Tra le coppie che si sono formate al termine di questa edizione di Uomini e Donne c’è quella composta da Gloria Nicoletti e Guido Ricci. A distanza di poco tempo dalla loro uscita dalla trasmissione in reciproca compagnia, però, i due avevano lasciato intendere di aver interrotto la frequentazione. Non sono mancate stoccate sui social che non hanno lasciato spazio a dubbi. In queste ore, però, i due hanno fatto un annuncio che ha lasciato tutti spiazzati, ovvero, sono tornati insieme.

Il ritorno di fiamma tra Gloria e Guido dopo Uomini e Donne

La relazione tra Gloria e Guido ha già subito una battuta d’arresto al termine di Uomini e Donne. La notizia inerente le loro rottura, però, non aveva lasciato particolarmente spiazzati i telespettatori della trasmissione, in quanto il modo adoperato dai due per andare via insieme non fu affatto romantico ed emozionate come avrebbe dovuto.

Ad ogni modo, malgrado i dubbi da parte degli utenti del web, i due hanno deciso di darsi un’altra chance e di riprendere a frequentarsi. La notizia stava circolando in rete già da qualche giorno, sottoforma di indiscrezione. In queste ore, però, ci hanno pensato i diretti interessati a confermare il tutto. Gloria e Guido, infatti, hanno condiviso mediante i loro profili Instagram delle foto in cui appaiono insieme felici e spensierati. Negli scatti in questione i due sono in auto e poi all’interno di un ristorante. Anche le canzoni messe in sottofondo sono molto romantiche, cosa che lascia intendere che tra di loro le cose stiano procedendo a gonfie vele.

Cosa è successo tra i due? I detrattori costretti a ricredersi

Ma cosa potrebbe essere successo tra Gloria e Guido al punto da spingerli ad interrompere la conoscenza per poi rifrequentarsi? Molto probabilmente alcune incompatibilità caratteriali si sono fatte sentire al punto da spingere i due protagonisti a prendersi una pausa. La voglia di stare insieme e di superare ogni ostacolo e barriera, però, deve aver avuto la meglio, sta di fatto che i due, almeno per il momento, sono tornati a fare coppia fissa. Alla luce dei fatti, dunque, alcuni protagonisti della trasmissione dovrebbero ricredersi sul loro conto, come ad esempio Giovanni Siciliano che tanto ha criticato la coppia. Se le cose tra di loro dovessero proseguire, dunque, vorrà dire che nessuno di loro prenderà parte alla prossima edizione di Uomini e Donne. Staremo a vedere se riusciranno a superare anche il test dei mesi più caldi dell’anno.