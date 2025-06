Giovanni Siciliano e Francesca Cruciano hanno rilasciato un’intervista dopo la chiusura di Uomini e Donne nella quale hanno raccontato come stiano procedendo le cose tra di loro. Contrariamente a quanto credevano in molti, la loro relazione sta procedendo a gonfie vele senza intoppi, almeno apparentemente. I due, dunque, ne hanno approfittato per togliersi qualche sassolino dalla scarpa contro delle coppia che si sono formate al termine del programma ma che, purtroppo, sono già scoppiate, ma non solo. Giovanni ha svelato anche di aver infranto il regolamento del programma ed ha raccontato cosa è successo con la redazione.

Giovanni e Francesca parlano delle coppie scoppiate dopo UeD: dure stoccate e soddisfazioni

Su Lollo Magazine è presente un’intervista rilasciata da Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani. I due hanno raccontato di stare ancora insieme, malgrado tutti gli alti e bassi che hanno vissuto durante il programma. Ricordiamo che Francesca arrivò addirittura a lanciare una scarpa contro il cavaliere. Durante l’intervista i due hanno ricordato quel momento esilarante e Francesca ha ironizzato dicendo che adesso che trascorrono molto tempo insieme, oltre alle scarpe potrebbe lanciargli contro anche altri oggetti.

Ad ogni modo, a rendere soddisfatti i due protagonisti non è soltanto il fatto che la loro relazione stia funzionando alla grande, ma anche il vedere che molte coppie che si sono formate al termine di UeD, che spesso hanno attaccato Giovanni, sono scoppiate subito. I due hanno parlato dapprima in generale di tutte quelle uscite plateali a cui abbiamo assistito. Giovanni ha ritenuto di essersi preso una bella soddisfazione nel vedere coppie sfasciarsi, specie quelle che lo hanno sempre criticato parecchio.

Nel dettaglio, poi, i due si sono soffermati su Gloria e Guido e li hanno accusati di non essere mai stati realmente coinvolti e di non aver vissuto realmente una relazione sentimentale. Poi Giovanni ha parlato di Margherita e Dennis. Su di loro ha ammesso che credeva che i due sarebbero durati, specie conoscendo lei, ma le cose purtroppo non sono andate in questo modo. Ovviamente, poi, Siciliano si è scagliato anche contro Alessio Pili Stella, con cui in studio ha discusso in diverse occasioni, e lo ha accusato di essere uno bravo solo a parlare, ma che poi nei fatti viene meno, sta di fatto che non è riuscito a trovare nessuna con cui instaurare una relazione.

Giovanni ha infranto il regolamento di Uomini e Donne e come va con Francesca

Nel corso dell’intervista, poi, Giovanni ha svelato anche di aver infranto il regolamento di Uomini e Donne. Quando per un periodo si è assentato dalle puntate è stato perché lo avevano avvistato con una sua ex intento a scambiarsi un bacio su di un lido. Il cavaliere ha ammesso che la situazione gli è sfuggita di mano, in quanto non era intenzionato ad andare oltre con la persona in questione. Ad ogni modo, subito dopo l’accaduto, Giovanni ha contattato la redazione dicendo che non sarebbe tornato in trasmissione per risolvere questa questione. Quando poi si è reso conto che le cose con questa donna non sarebbero andate avanti, Giovanni ha ricontattato lo staff di UeD chiedendo di essere reintegrato. Loro hanno accettato, ma gli hanno chiesto per chi volesse tornare e lui ha fatto il nome di Francesca.

A quanto pare, dunque, tra le varie coppie uscite da UeD insieme quella che sembra stia durando e stia andando a gonfie vele è proprio quella tra Giovanni e Francesca. L’uomo ha presentato anche i suoi figli alla donna ed hanno in procinto di trascorrere le vacanze insieme. Sui social, nel frattempo, i due stanno mostrando tanti contenuti nei quali sono intenti a trascorrere del tempo insieme, tra aperitivi, tramonti e vita quotidiana. Non resta che attendere, dunque, per vedere se la loro relazione andrà avanti come si ipotizza, oppure se anche il loro si rivelerà un fuoco di paglia.