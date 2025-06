Tra le cose peggiori che si possano fare c’è, sicuramente, “sputare nel piatto dove si è mangiato”. Questo è un po’ ciò che ha fatto una dama di questa edizione di Uomini e Donne. La persona in questione è Agnese De Pasquale, la quale ha preso parte alla trasmissione e, adesso che si sono chiusi i battenti, ha deciso di svelare dei retroscena che stanno generando una certa indignazione.

Agnese De Pasquale contro Uomini e Donne dopo al fine del programma: cosa ha detto

Agnese De Pasquale non è riuscita a trovare l’amore a Uomini e Donne. Una volta chiusi i battenti della trasmissione, la donna è stata avvistata in un locale a Milano mentre chiacchierava con un’altra persona e, durante la conversazione, non è potuto non trapelare l’argomento UeD. Stando a quanto emerso dalla segnalazione riportata da Lorenzo Pugnaloni sui social, la donna non avrebbe parlato molto bene della trasmissione.

Nello specifico, nel corso del dibattito pare che abbia riferito che, inizialmente, era partita con l’intenzione di restare solamente poco tempo nel programma, forse a causa dello scetticismo nei riguardi di esso. Alla fine, però, si è lasciata trasportare dagli eventi ed è rimasta tutto l’anno di messa in onda. Questo, però, l’avrebbe turbata profondamente dal punto di vista psicologico, al punto da ammettere che, adesso, avrebbe bisogno di sei mesi di psicoanalisi. Inoltre, la donna è solita fare dirette sui social insieme a personaggi che hanno sempre parlato male del talk show di Maria De Filippi.

Il comportamento di Agnese De Pasquale dopo la fine di Uomini e Donne non è molto piaciuto agli utenti del web che, infatti, l’hanno attaccata accusandola di essere irriconoscente nei riguardi di persone che le hanno offerto la possibilità di entrare a far parte di un programma. Al momento, però, la diretta interessata non è intervenuta per chiarire il suo punto di vista e, eventualmente, scusarsi con la produzione.

Dama di UeD si è montata la testa: l’assurda richiesta per rilasciare un’intervista

Nel frattempo, Lorenzo Pugnaloni ha fatto anche un’altra confessione in merito ad un’altra dama del parterre. Nello specifico, ha rivelato di aver chiesto alla persona in questione di rilasciare un’intervista per il suo magazine. La donna, però, dopo averci riflettuto per un po’ di tempo, avrebbe risposto di concedere l’intervista solo a fronte di un lauto pagamento, pari a 500 euro. Questo, ovviamente, ha lasciato di sasso Pugnaloni, il quale ha ammesso di aver detto alla signora in questione di stare bene dove sta e di non essere minimamente disposto ad accettare il compromesso. Il nome della donna non è stato fatto, almeno per il momento, ma questo episodio è la chiara dimostrazione di quanto la gente possa montarsi la testa dopo aver preso parte ad un programma e aver ricevuto un minimo di notorietà in cambio.