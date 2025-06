Come molti fan di Uomini e Donne avranno avuto modo di apprendere, al termine di questa edizione del talk show di Maria De Filippi sono tante le coppie che si sono venute a formare. Al contempo, però, sono altrettanto numerose quelle che sono scoppiate a distanza di pochissime settimane dalla fine della trasmissione. Ebbene, tra di queste ci sono quelle formate da Margherita e Dennis e poi quella formata da Gloria e Guido. Sulla faccenda è intervenuto Sebastiano Mignosa, il quale era rimasto infatuato dalla Nicoletti. Il cavaliere ha fatto delle confessioni alquanto interessanti.

Sebastiano Mignosa svela cosa è successo davvero tra Dennis e Margerita dopo UeD

Margherita Aiello e Dennis Bogoncelli avevano deciso di lasciare Uomini e Donne insieme al termine dell’edizione di quest’anno. Una volta fuori, però, tra i due le cose non sono andate affatto nel mood sperato, sta di fatto che dopo pochissimo tempo hanno preso la decisione di interrompere la loro frequentazione. Fino a questo momento c’è stato mistero sui motivi celati dietro questa scelta, anche perché i due hanno preferito non entrare nel merito della vicenda.

A fare un po’ di luce sulla faccenda, però, ci ha pensato Sebastiano che, nel corso di un’intervista rilasciata per Lollo Magazine ha svelato di essere a conoscenza dei reali motivi che hanno portato i due a lasciarsi. Stando a quanto rivelato dall’uomo, dietro questa scelta ci sarebbero dei motivi molto gravi. Pare che Dennis abbia assunto dei comportamenti irrispettosi e abbia compiuto dei gesti insopportabili nei riguardi di Margherita, al punto da spingere la donna a prendere la drastica decisione di interrompere la storia. Sebastiano non è entrato nel merito della faccenda, ma si è limitato ad addossare le colpe su Dennis.

Retroscena su Gloria e Guido e la loro prematura rottura

Per quanto riguarda un’altra coppia scoppiata, invece, quella formata da Gloria Nicoletti e Guido Ricci, il loro epilogo era molto più prevedibile, almeno secondo il punto di vista di Sebastiano. Il cavaliere aveva preso una bella sbandata per la donna, tuttavia, quest’ultima ha deciso di troncare con lui per concentrarsi su Guido. Tra di loro, però, pare non ci sia mai stato un sentimento realmente forte, ragion per cui era prevedibile che si sarebbero lasciati dopo il programma.

L’uomo ha rivelato che non è possibile reputare qualcuno irritante e il giorno dopo uscirci insieme ed avviarci una relazione, pertanto, la loro rottura era una vera e propria “sentenza”. Malgrado le cose tra i due adesso non stiano più proseguendo, però, Sebastiano ha ammesso di non essersi mai messo in contatto con Gloria, anche se continua a reputarla una donna bellissima e una mamma eccezionale, tutte qualità che apprezza considerevolmente.

Per contro, invece, l’uomo ha detto che, se gliene dovesse essere data la possibilità, il prossimo anno tornerebbe volentieri a Uomini e Donne in quanto è un programma nel quale crede particolarmente. Non resta che attendere settembre, dunque, per capire chi sarà riconfermato nel parterre e chi, invece, dovrà cercare l’amore lontano dai riflettori.