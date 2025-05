La puntata di oggi di Uomini e Donne è stata contraddistinta da non pochi colpi di scena. Gianmarco Steri è stato spiazzato dalle sue corteggiatrici, e poi ha spiazzato loro con un annuncio. Alcune coppie del Trono Over, invece, hanno raggiunto un epilogo. Intanto, gli utenti del web si sono sbizzarriti sui social a commentare alcune dinamiche, specie in relazione ad alcuni momenti imbarazzanti che si sono verificati.

La quasi caduta di Nadia a Uomini e Donne e le liti con Gianmarco Steri

La messa in onda del 21 maggio di Uomini e Donne è cominciata con Gianmarco Steri e Nadia Di Donato. La ragazza ha fatto una sorpresa al tronista in occasione del suo compleanno. Lui, per sdebitarsi, le ha regalato un mazzo di fiori. Una volta terminato il filmato, poi, la giovane ha fatto il suo ingresso in studio ed è inciampata scendendo le scale a causa dei tacchi troppo alti. Lei stessa ha ammesso di essere in difficoltà nel portarli. Gli utenti del web hanno commentato l’accaduto prendendo in giro la ragazza e dicendole di sembrare un T-rex.

Successivamente, poi, anche Cristina Ferrara ha fatto una sorpresa al tronista organizzandole una piccola festicciola con alcuni amici per festeggiare. Anche in questa circostanza lui ha regalato alla ragazza un mazzo di fiori. I due sono apparsi molto complici e in sintonia, cosa che ha infastidito pesantemente Nadia, la quale è rimasta molto male. In studio, oi, anche Cristina ha mostrato un certo disappunto nel vedere che il tronista si comporti in modo uguale con entrambe. Le due, così, sono tornate a sedersi al loro posto. Maria De Filippi ha provato a mediare tra i protagonisti invitando le due ragazze a riflettere e a venire in contro al tronista. Solo dopo tentativi estenuanti, le due hanno deciso di sciogliersi un po’. Ad ogni modo, sul web si è percepito un certo malcontento da parte dei telespettatori della trasmissione i quali non vedono l’ora che questo trono volga al termine in quanto ormai è diventato tutto molto ridicolo.

Guido dice una frase imbarazzante su UeD a Gloria, una oppia va via e un’altra discute

L’attenzione, poi, si è spostata su Gloria Nicoletti e Guido. La donna ha riportato una frase alquanto imbarazzante detta dal cavaliere nei giorni scorsi. Nello specifico, quando si è paventata l’ipotesi di uscire dal programma insieme, l’uomo è apparso titubante in quanto si è chiesto cosa i due avrebbero fatto a settembre se fossero usciti insieme. In studio, poi, Guido ha ammesso di non saper spiegare il motivo per il quale ha pronunciato una frase così imbarazzante. Secondo la sua assurda spiegazione, ha detto questa cosa credendo che il programma imponesse delle “restrizioni” durante il periodo di sospensione. Anche Maria De Filippi ha reputato la frase di Guido davvero assurda, sta di fatto che ha liquidato i due chiedendo a Gianmarco di ballare con Cristina, dato che prima l’aveva fatto con Nadia.

“Sarei pronto ad uscire con Gloria dal programma!” #UominieDonne pic.twitter.com/J3ZjxwAcln — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 21, 2025

Nella puntata di oggi di UeD c’è stato poi un momento molto toccante per Margherita e Dennis. il cavaliere le ha letto una lettera in cui le ha chiesto di uscire dal programma insieme. Lei si è commossa e, alla fine, ha detto di sì. Morena e Francesco, invece, hanno avuto uno scontro. La donna, infatti, ha ammesso di essere coinvolta anche sentimentalmente dal cavaliere, mentre lui le ha sempre detto di essere ancora fermo alla parte estetica. Lei ci è rimasta molto male, specie perché tra di loro ci sono stati dei rapporti intimi e sono stati compiuti dei gesti importanti. Proprio in virtù di questo, Morena ha deciso di lasciare il centro studio per tornare a sedere al suo posto. Lui ha provato a recuperare dicendo di essere molto preso da lei, ma di non provare amore. Le sue parole, però, non hanno placato il dispiacere della dama.