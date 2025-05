Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 13 maggio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 13 maggio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, la tua vitalità pare essere in ascesa, tuttavia tieni sotto controllo il sentimento di gelosia affiorante nel tuo cuore d’amore. Hai davanti un orizzonte ardente, capace di far sbocciare intense passioni ma, allo stesso tempo, potrebbe alimentare un conflitto se l’amore diventa esagerato trasformandoti in un egoista senza volerlo. Usa questa forza interiore in maniera positiva, soprattutto nel tuo ambiente di lavoro – la tua creatività sarà probabilmente molto apprezzata.

Oroscopo del Toro

Il fortunato Toro sarà favorito da Mercurio, il pianeta dalle mille abilità che lui solo sa donare. In effetti, le modifiche importanti in termini sociali e lavorativi sono già state apportate. Ricorda di non sottovalutarti, nonostante la fatica. La giornata di oggi porterà una spolverata di…

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, è fondamentale lavorare per ritessere i rapporti con la famiglia e affrontare gli eventi trascorsi con coraggio. Non possiamo trascurare il fatto che Giove, ancora presente nel vostro segno, favorisce le vittorie legali o, in ogni caso, offre l’opportunità di raggiungere un compromesso equilibrato. Se fossi in voi, Gemelli, sfrutterei questa fase benefica per cercare di risolvere delle questioni legali rimaste in sospeso da troppo tempo.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, è evidente che l’attuale periodo vi vede impegnati massivamente nel vostro ambito lavorativo, sui possibili contratti che avete la possibilità di avviare. Per quanto riguarda il vostro quadro affettivo, percepisco alcune turbolenze. Pure le relazioni più solide potrebbero sperimentare momenti di tensione dovuti a eccessi di gelosia, o forse un distacco involontario causato da circostanze esterne.

Oroscopo del Leone

Leone, avvertirai una spinta energetica positiva prevalentemente nel pomeriggio. Marte nel tuo segno sta alimentando la tua audacia e sincerità. Questo influenzerà notevolmente la tua lealtà, provocando il desiderio di esprimere i tuoi pensieri senza restrizioni. Questo potrebbe provocare tensioni o discordie con colleghi o con membri della famiglia. Quindi, in questi giorni, non sembri essere portato verso la diplomazia. Procedi con cautela.

Oroscopo della Vergine

Nella Vergine emergono delle sfide, tuttavia, sono in arrivo altresì notevoli trionfi. Con Mercurio che da il suo supporto a partire dal 10, è probabile che tu abbia avuto un lieto annuncio che potrebbe sfruttare il tuo potere d’azione, in sintesi, è probabile che i tuoi tentativi abbiano maggior successo. È il momento ideale per riprendere le redini.

Oroscopo della Bilancia

Segni di Bilancia, è il momento di andare avanti con determinazione nella vostra carriera, le stelle suggeriscono un periodo favorevole per il successo nel settore professionale. Tuttavia, vi invito a prestare attenzione nel campo affettivo, è importante chiarire qualsiasi malinteso prima che evolva in un conflitto irreparabile. Controlla attentamente le parole che usi, potrebbero creare inutili tensioni. Un ulteriore avvertimento riguarda la vostra naturale timidezza, che potrebbe rappresentare un ostacolo. Specialmente se vi trovate ad esplorare nuove relazioni: non permettete ai vostri timori di rallentare il vostro cuore, ricordatevi, non tutto dipende da voi.

Oroscopo dello Scorpione

Care amiche e amici del segno dello Scorpione, potresti trovarti a fronteggiare alcuni disaccordi nel tuo ambiente professionale. Non ti sorprendere se qualcuno proverà a mettere degli ostacoli sul tuo percorso o a indicarti come dovresti comportarti. Questo clima di tensione è suggerito dal dissonante Marte, simbolo di agitazione. Il mio consiglio, in questo caso, è quello di armarti di pazienza e ricercale possibili risoluzioni. Per quanto riguarda la sfera affettiva, cerca di creare attimi di tranquillità e serenità, soprattutto in vista del periodo centrale della settimana che si avvicina.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, questo periodo è sostenuto dalla luna attiva che sprona nuove chance. È un’occasione perfetta per pianificare incontri di rilievo o presentare un progetto o un piano d’azione. Presto Giove non sarà più in disaccordo e questo porterà al termine molti attuali impicci. Dunque, le strade saranno liberate per portare avanti i tuoi progetti.

Oroscopo del Capricorno

Nel segno del Capricorno, si percepisce una pacificità visibile del tuo esistere, tuttavia è richiesto un ripensamento delle decisioni professionali. Vuoi enfatizzare la necessità di cautela nella gestione dei rapporti con i collaboratori e nell’uso dei social. Nel mio libro, ho indicato di diffidare degli amici di salita, perché, nonostante tu sia affascinato dall’arrampicata a causa del tuo spirito ambizioso, ci sono individui che non meritano più la tua fiducia. Nella sfera affettiva, è importante definire le tue priorità. Per quelle relazioni appena nate, l’andamento è al momento piuttosto lento.

Oroscopo dell’Acquario

Il segno zodiacale dell’Acquario sente un desiderio di libertà in costante aumento in questo periodo. Potrebbe persino arrivare a dissipare risorse economiche puramente per soddisfare il proprio orgoglio. Un consiglio? Meglio mantenere la moderazione. L’astro luminoso del cielo notturno, la Luna, mostra un aspetto positivo oggi, migliorando sia le relazioni interpersonali che le questioni amorose dell’Acquario.

Oroscopo dei Pesci

Amico del segno Pesci, mantieni lontano ogni scontro e allontanati da discussioni sensibili, ma affronta ogni situazione con logica. Giove sta per arrivare e si prevede un meraviglioso transito a partire dal 9 giugno. Assicurati di aver ben seminato e curato il tuo terreno in modo da ottenere grandi risultati entro la stagione estiva. Avrai anche delle vibrazioni positive dal campo dell’amore nei prossimi giorni.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.