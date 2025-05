Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 12 maggio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 12 maggio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Amore, Ariete, non trattenere le tue emozioni. Venere ti offre vibrazioni molto propizie. In relazione al campo professionale, potrebbe essere utile risolvere immediatamente qualsiasi questione pendente e, se necessario, trovare dei patti. Ricordati che, a partire da Giugno, le cose cambieranno definitivamente. Non sarai in grado di tornare indietro e ti attendono novità stimolanti e progetti di rilievo.

Oroscopo del Toro

Ehi Toro, la tua vita sentimentale potrebbe riscontrare qualche ritardo. Potrebbe sembrare che il tuo partner non stia collaborando come ti aspetteresti, specialmente se in passato hai attraversato un periodo d’amore difficile. Per il momento, consiglio di procedere con cautela. In termini di lavoro, è importante che tu prenda l’iniziativa e assuma le tue responsabilità. Evita di sprecare il tuo tempo ed energia con chi non apprezza adeguatamente la tua presenza e dedizione.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, gli incontri inaspettati potrebbero essere un potente stimolante per il vostro morale. Grazie a Venere, il vostro magnetismo non viene meno, tuttavia, quel che desiderate fortemente in questo momento è evidenziarvi sul piano professionale dove le nuove proposte e piani promettono un periodo di avanzamento e rinascita.

Oroscopo del Cancro

Nel mondo sentimentale, il Cancro può aver avuto delle discrepanze causate da questioni logistiche; per alcune persone, c’è un senso di pentimento per parole dette o azioni intraprese. Tuttavia, è fondamentale mantenere un approccio ottimistico, almeno fino all’inizio di Maggio. Sul fronte professionale, noto un ritorno in primo piano. Gli esami presentano un quadro favorevole, ma molto dipenderà dall’età e dalle condizioni specifiche del momento- quindi va bene approfittare di questa fase.

Oroscopo del Leone

Nativo del Leone, mettete da parte conflitti e tensioni. Questo ritaglio di tempo richiede che vi mostriate con un sorriso. L’innegabile fascino del Leone, sono sicuro, ha il potere di stuzzicare l’interesse di coloro che vi circondano. Oggi, le stelle sono particolarmente favorevoli per i cuori solitari. Osserva però con cautela l’affaticamento incipiente.

Oroscopo della Vergine

Vergine, è il momento di liberarti dalle recriminazioni! Sei un individuo ricco di iniziative e non dovresti lasciare che il passato ostacoli il tuo cammino. In arrivo ci sono freschi orizzonti di opportunità; come avevo già anticipato, dopo il 10 maggio Mercurio benefico sarebbe ritornato in scena, segnando un periodo positivo per te. Ci saranno incarichi e novità interessanti, con l’opportunità per alcuni di riassumere un ruolo di leadership. Vedrai un afflusso di vantaggi dalle collaborazioni.

Oroscopo della Bilancia

Sulla tematica affettiva, le Bilance dovrebbero operare con una certa cautela. Constato un’articolazione in due macrocategorie dei nativi di questo segno: da una parte abbiamo quelli in percezione di nuove vibrazioni sentimentali ma che rimangono ancora titubanti; dall’altra parte invece, quelli che stanno vivendo un legame affettivo che necessita di un nuovo slancio. In riguardo all’ambito lavorativo, il mio consiglio è di attribuire grande valore alla propria professione, che in effetti si mostra particolarmente favorita.

Oroscopo dello Scorpione

Lo Scorpione ha tutta la necessità di riflettere sul suo posto sia in ambito lavorativo, sia nel grembo familiare. Questi infatti sono i settori in cui sembrano germinare le più impellenti questioni. I consigli astrologici suggeriscono prudenza su fronte finanziario, pur senza tralasciare la proattività. Inoltre, osserva attentamente il corso degli eventi, poiché con il ritorno di un Giove propizio a giugno, se ne prevede una benefica influenzatrice.

Oroscopo del Sagittario

Se sei del Sagittario, devi prendere una decisione tra il tuo passato e il tuo futuro. L’universo è favorevole all’amore, ma dovrai fare attenzione sia alla nostalgia che alla gelosia. Potrebbe esserci la necessità di ricongiungersi con qualcuno che si è distanziato da te. Da un punto di vista lavorativo, ci sono buone notizie: a partire da giugno, quando Giove smetterà di essere in opposizione, inizieranno a presentarsi ottime opportunità di crescita professionale.

Oroscopo del Capricorno

Come esperto astrologo, Paolo Fox, consiglio ai nativi del Capricorno di esercitare prudenza nel settore amoroso. È innato in voi approcciare con cautela le relazioni, una riflessione profonda sulle dinamiche è sempre un vostro tratto distintivo. Tuttavia, è importante essere attenti per non allontanare chi nutre profondi sentimenti nei vostri confronti. Per quanto concerne gli aspetti più concreti della vita quotidiana, sarà necessario un ripasso delle finanze.

Oroscopo dell’Acquario

Gli astri si allineano favorevolmente per l’Acquario, irradiando energie molto positive. Evitare di incorrere negli stessi errori del passato è fondamentale. Sei attratto da personalità peculiari ed elusivi, tuttavia, nel momento attuale, necessiti dell’affetto sincero di una figura protettiva. La tua vita professionale è in fermento e nutri una vivace volontà di rinnovamento.

Oroscopo dei Pesci

Amici dei Pesci, se state pensando di avviare un progetto o di intraprendere un importante passo di vita, come una convivenza, un matrimonio o magari un grande evento estivo, le stelle stanno a vostro favore. Dal punto di vista lavorativo, in particolare, questo è il momento ideale per mettervi in luce: Giove si sta orientando positivamente, Mercurio è già in gioco e Saturno sta per lasciare il vostro segno. Si prospetta dunque un’unica libertà e, ancora di più, l’occasione di riemergere e ritornare a brillare sul palcoscenico della vita, da assoluti protagonisti.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.