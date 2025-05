Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 11 maggio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 11 maggio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Come il tuo astrologo di fiducia, Paolo Fox, sono lieto di annunciarti che per te, Ariete, Mercurio e Venere sono in pieno movimento nel firmamento celeste. Non ci potrebbe essere momento più favorevole per metterti in risalto: l’importanza del pragmatismo e della pratica inizia a diventare apparente. Quindi, impegnati nel tuo campo lavorativo, cercando conferme del tuo operato. Ma la priorità per questa domenica è di dedicarti a colui o colei che riempie il tuo cuore d’amore. E se questa persona non ci fosse ancora realtà nella tua vita, mettiti in cerca.

Oroscopo del Toro

Toro, negli ultimi tempi, la tua voce risuona alta. L’influenza di Mercurio intensifica la tua capacità critica e potrebbe predisporti ad accogliere nuovi incarichi, distaccandoti da legami non più graditi. Accogli con fervore questa svolta astrale, nonostante le inevitabili metamorfosi che comporterà.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, gli astri sembrano puntare a favore dell’amore. Appare un risveglio di un’accattivante sensazione affettiva, che potrebbe poi comparire anche nel tuo ambiente professionale. Un pizzico di prudenza con le finanze non guasta, senza dimenticare che comunque hai il sorridente Giove dalla tua parte. Quindi, fino al 9 giugno, avrai l’opportunità di esperti, di esplorare nuove scenari e di dare il via ad un ama rinfrescante strategia.

Oroscopo del Cancro

Cari Cancerini, attenzione, la Luna è in fase di attività, ma Venere sta attraversando un periodo di conflitti. Questo significa che è consigliabile prestare particolare riguardo alle vostre emozioni ed alle scelte significative riguardanti il campo professionale. Per quanto concerne l’affetto, è il momento di fare una riflessione profonda sui vostri veri desideri. Mi auguro vivamente che non commettiate errori precipitosi.

Oroscopo del Leone

Cari Leoni, osservate con prudenza la vostra sfera economica. Non perché Mercurio contrario possa ostacolare il vostro progresso professionale, ma potrebbe sorgere l’eventualità di aver preso decisioni finanziarie senza averne valutato completamente le implicazioni. È importante considerare come le vostre scelte economiche possano riflettersi sulla vostra vita afettiva. Voi, Leoni, avete un magnetismo particolare e mi auguro che questo attrattiva, per i Leoni innamorati, sia potenziata in questo periodo. Per coloro che sono single, credo che l’attuale momento riservi grandi sorprese.

Oroscopo della Vergine

Come Paolo Fox, direi alla Vergine: C’è un afflusso di energia notevole offerto dalla Luna sotto aspetto positivo combinata con il nuovo transito di Mercurio che costituisce un grande vantaggio. Avevo annunciato l’arrivo di due periodi di recupero: uno intorno al 20 di aprile, e un altro seguente al 10 maggio. È, quindi, un intervallo particolarmente favorevole per affermare i tuoi disegni e rivolgere il tuo sguardo al futuro con maggiore rilevanza. Non stupiamoci se vediamo qualcuno riaffermare la propria posizione di comando!

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, puntare su te stesso è di fondamentale importanza. È il momento di riconsiderare l’influenza che le tue emozioni hanno sulle tue relazioni. Infatti, il pianeta dell’amore, Venere, si trova attualmente in una posizione contraria che potrebbe aver causato un calo dell’energia amorosa, ma non è colpa tua.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, l’invito è a guardare al domani con una positività radiante, facendo leva sulle tue percezioni interiori per disperdere le nubi dell’incertezza. Donare un ruolo centrale alle emozioni nella tua esistenza. È essenziale, inoltre, cogliere come le tue perplessità affettive possano plasmare le tue interazioni umane.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, sei consapevole del mio pensiero. Hai di fronte un orizzonte celeste favorevole per un magnifico rilancio, una chance per riconquistare il terreno perduto e manifestare ciò che realmente vuoi, sia nel contesto privato che in quello professionale. Imposta persino un incontro con chi detiene le redini del tuo futuro nel corso della settimana seguente. Fai audacemente la tua offerta, gli esami sono dalla tua parte.

Oroscopo del Capricorno

Amico Capricorno, dirigi lo sguardo su ciò che ti circonda. È importante concedere agli eventi il tempo di evolversi, specialmente nel campo dell’amore. Coloro che hanno scoperto una nuova passione potrebbero non essere ancora pienamente certi dei loro sentimenti. Proprio per questo, prosegui con cautela.

Oroscopo dell’Acquario

Aquario, opta per la serenità. Poni l’accento sulla tua unicità, il tuo fascino e la tua spinta di prendere l’iniziativa. Marte può metterti alla prova con occasionali scatti d’ira, tuttavia, contempla sull’impatto che le tue incertezze possano avere sul tuo entourage. Esprimi cautela nei confronti di Scorpione, Toro e Leone.

Oroscopo dei Pesci

Cari Pesci, è tempo di sospendere i pensieri in aria e metterli su carta, stabilendo intenzioni concrete. Tieniti pronto a presentare le tue visioni creative. Resta aperto alle opportunità amorose e ai nuovi incontri. Perché a breve, Giove avviato il suo potente transito, potrebbe stravolgere positivamente la tua vita aprendo così le porte a un futuro ricco di possibilità.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.