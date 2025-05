Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 10 maggio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 10 maggio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, occhio a ciò che dici, tieni lontano le provocazioni. Questo fine settimana potrebbe generare qualche incertezza in campo affettivo. Per quanto riguarda il tuo ambito professionale, c’è una negoziazione in atto. È fondamentale mostrarsi concilianti, magari accettare un leggero compromesso, vista l’urgenza del tempo.

Oroscopo del Toro

Toro, l’influenza di Mercurio nel tuo segno ti conferisce energia ed ostinazione, mi auguro proprio che quest’armonia celeste di maggio ti doni e suggerisca ai non impegnati la possibilità di trasformare delle semplici amicizie in qualcosa di più intenso il mese venturo, quando Venere farà la sua comparsa nel tuo segno. Accogli quindi con grinta le nuove responsabilità e sfide professionali che ti si presenteranno.

Oroscopo dei Gemelli

Un giorno favorevole attende i Gemelli, è il momento perfetto per affrontare le questioni non risolte che generano tensione. Giove continuerà a donarti opportunità favorevoli, quindi evita di trascurare le iniziative di valore.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, ci potrebbero essere dei momenti di indecisione e dubbi nel campo affettivo. Infatti, a partire da marzo, alcuni di voi potrebbero avere la sensazione di vivere una situazione sentimentale instabile, chiaramente caratterizzata da alti e bassi. Ma è importante fare attenzione, perché questa situazione potrebbe portare ad un’interruzione di rapporti. Vi invito ad essere concentrati sulle attività professionali, mantenendo sempre alta la vostra motivazione. Mi preme sottolineare che Giove si fa sempre più vicino e, come ripeto spesso, in grado di fornirci un supporto concreto anche sul piano economico. Infatti, questo pianeta potrebbe aiutare a risolvere qualche piccola problematica finanziaria, magari legata a spese impreviste.

Oroscopo del Leone

Leone, oggi le stelle ti suggeriscono di confrontarti con i tuoi sentimenti. È fondamentale essere consapevoli delle proprie emozioni, analizzare il tuo rapporto sentimentale, dato che è Venere a scegliere un amore autentico. Quindi, le situazioni instabili o i rapporti poco significativi saranno messi da parte. È necessario un momento di riflessione anche sul piano lavorativo, che è comunque supportato da un’ottima energia.

Oroscopo della Vergine

Vergine, l’aspetto favorevole di Mercurio ha inaugurato una fase di rinnovamento per te; e riflettendo sulla tua situazione di qualche mese fa, adesso hai una chiara visione delle sfide che devi intraprendere. Il prossimo fine settimana promette bene sia per coloro che hanno impegni di lavoro a tempo parziale sia per quelli attivi nel settore della provvigione.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, stai attento: di recente, il settore affettivo ha mostrato alcune complicazioni. Tuttavia, la giornata odierna ci regala i doni di una Luna che favorisce serenità e equilibrio. Perciò, se hai riscontrato ostacoli nei rapporti di coppia, o se si è creato un distacco emotivo o fisico, esiste la possibilità di sanare queste ferite. È importante affrontare questi temi sentimentali con delicatezza e pazienza, poiché costituiscono un elemento fondamentale nelle relazioni interpersonali.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, l’ingresso della Luna nel tuo segno zodiacale domani porta con sé un rafforzamento delle tue intuizioni. Non mancheranno di certo le occasioni da cogliere sotto queste stelle propizie nel fine settimana. È possibile che tu debba fronteggiare un inconveniente insorto in ambito lavorativo o finanziario. Comunque, non ritenere impossibile chiedere dei miglioramenti nel tuo settore lavorativo, se lo ritieni opportuno. Da giugno avrai una particolare protezione celeste, dunque non temere di avanzare delle richieste.

Oroscopo del Sagittario

Segnati un punto a favore, Sagittario, dopo un periodo in cui ti sei allontanato, sia fisicamente che emotivamente, dall’amore, proprio come abbiamo osservato nel mese di aprile. Ora, si presenta l’opportunità di ritrovare l’armonia. Suggerirei di cominciare a pensare ad un viaggio nei mesi avvenire, poiché è noto che quando cambi scenario, i tuoi rendimenti migliorano, le idee fluiscono più facilmente e ti senti più incline a prender iniative.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, il periodo presente può presentarsi incerto, tuttavia il favore della Luna arriva per voi domani. Pertanto, suggerirei di affrontare qualsiasi tipo di problema o tensione entro il prossimo giorno. Per quanto riguarda l’oggi, sarebbe meglio se voi evitaste di innescare conflitti e se gestiste i vostri impegni, che potrebbero anche essere work-related, con serenità e pazienza.

Oroscopo dell’Acquario

Una giornata all’insegna della promessa vi attende, segnata da numerosi interrogativi ancora in sospeso e, forse, una dose eccessiva di confusione. Sarebbe opportuno mettere ordine. Nel caso di un conflitto sentimentale, sarebbe più favorevole affrontarlo oggi invece che procrastinarlo a domani.

Oroscopo dei Pesci

Amici del segno del Pesce, il fine settimana che vi attende è sfavillante, con un accento particolare sulla giornata domenicale. Ritroverete l’energia per rivolgere la vostra attenzione ai progetti non più considerati prioritari. Sta per arrivare un periodo di cambiamenti importanti e momenti propizi che dovete sfruttare appena si presentano. Rimani sintonizzato nei prossimi giorni, ne discuteremo ancora.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.