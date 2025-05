Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 9 maggio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 9 maggio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Caro Ariete, con questa Luna contraria, potresti non raggiungere l’accordo lavorativo perfetto che speravi. Tuttavia, ti consiglio di fare uno sforzo e cercare di crearne uno vantaggioso prima del 9 giugno. Per quanto riguarda il tuo cuore, la passione brilla intensamente.

Oroscopo del Toro

Toro, stai per intraprendere nuovi percorsi che sarà più semplice seguire. Accogliere un nuovo compito potrebbe essere la scelta corretta, specie se non ti senti più in sintonia con certe persone. In campo sentimentale, è il momento di affrontare le questioni prioritario, in prospettiva di un mese di giugno all’insegna dell’amore, con l’arrivo di Venere nel tuo segno. Pertanto, molti si ritroveranno ad innamorarsi o a riaffermare un sentimento già esistente.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, il cielo ti presenta un splendido periodo per il rinnovamento della tua esistenza. Grazie a Giove che fa largo ai vantaggi, il successo però non arriva senza impegno. Rivivi le emozioni dell’amore, confronta e risolvi le situazioni personali.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, prestate particolare attenzione alle vostre relazioni durature poiché un’esagerazione nelle critiche potrebbe risultare pesante. Sul piano affettivo, cercate di non cadere nella sofferenza per validare il vostro amore. Al contempo, è il momento giusto per mettere in ordine le vostre priorità professionali. Giove si sta avvicinando e promette delle opportunità interessanti in ambito lavorativo. Buona fortuna!

Oroscopo del Leone

Leone, attento! Nella sfera sentimentale, evita di idealizzare eccessivamente il tuo partner, l’insidia della gelosia potrebbe farsi sentire. Dal lato professionale, invece, le stelle ti riservano molte opportunità favorevoli; potresti addirittura avere la possibilità di riscattarti se in passato hai avuto qualche contrattempo.

Oroscopo della Vergine

Cara Vergine, la tua risolutezza nel fronteggiare le difficoltà è ammirevole. Risalta la tua capacità di riconoscere e affrontare ciò che non è in linea con le tue aspettative. La tua razionalità ti permette di gestire e risolvere qualsiasi problematica. E ricorda, non è mai tardi per aprirsi alle possibilità dall’orizzonte amoroso, dopo aver affrontato e superato le varie sfide, anche se a volte possono sembrare insuperabili.

Oroscopo della Bilancia

Cari Bilancia, l’attuale fase lunare accresce in voi un fervore comunicativo che può portare a risultati notevoli sul fronte lavorativo. Riguardo i rapporti interpersonali, però, vi invito a fare cautela con eventuali provocazioni. Esprimesse i vostri pensieri ed idee senza riserve entro il mese di giugno.

Oroscopo dello Scorpione

Profonde emozioni sono in serbo per lo Scorpione, ma bisogna prestare attenzione alle relazioni complicate: il costante tira e molla potrebbe creare confusione, in particolare con Acquario, Leone e Toro. Il lavoro potrebbe presentarti con opportunità significative all’orizzonte, soprattutto in un giugno che promette di portare qualcosa in più. Perciò, se desideri un avanzamento, non esitare a farlo sapere.

Oroscopo del Sagittario

Per l’intrepido Sagittario è ora proattivo esplorare la propria sfera. È importante sottolineare che a partire da giugno, Giove non rappresenterà più un rifugio, indicando una riaccesione delle tematiche amorose e professionali. Mercurio e Venere si presentano in un’aspetto luminoso.

Oroscopo del Capricorno

Per il Capricorno, è fondamentale gestire i punti in sospeso sul fronte del lavoro. In fasi meno incerte agli albori dell’anno, avevo anticipato che tra maggio e giugno, i Capricorni che gestiscono un’impresa o devono perseguire un progetto avvertiranno l’esigenza di una maggiore stabilità. Così, avranno bisogno di fare affidamento sui migliori elementi disponibili, motivo per cui riscontreranno l’arrivo di nuove opportunità. Viceversa, in ambito amoroso, si progredisce pur tra altalene di emozioni.

Oroscopo dell’Acquario

In un giorno propizio, le emozioni possono diventare veramente stimolanti. L’unico ostacolo da superare è la paura del vincolo. È per questa ragione che certi nati sotto il segno dell’Acquario faticano a progredire in amore, in quanto temono di perdere la propria libertà accettando un impegno serio come una convivenza o un matrimonio. Tuttavia, per godere appieno dei sentimenti, è necessario essere pronti a qualche compromesso.

Oroscopo dei Pesci

Segni zodiacali dei Pesci, il periodo è propizio per risolvere dubbi legati all’amore. E’ probabile che la domenica sia perfetta per dialoghi dal cuore. Quindi sembra che le stelle siano tornate a essere a tuo favore. Inoltre, si consiglia di essere pronti a fare un passo avanti anche nel campo lavorativo.

