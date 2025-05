Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 8 maggio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 8 maggio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, la luna attuale ti genera un po’ di agitazione e nelle prossime 48 ore potresti dover affrontare qualche sfida in più del solito. Tuttavia, ti trovi in un periodo dinamico, quindi se una tua iniziativa non ha avuto l’esito sperato, non perdere la speranza. Ti consiglierei di cercare una mediazione in quanto, come ben sai, a giugno le situazioni si stabilizzano. Sul fronte sentimentale invece, c’è molto ardore. Auspico che tu abbia la compagnia di un partner adatto.

Oroscopo del Toro

Toro, questo è un momento in cui potrebbe essere richiesto di te di fare dei compromessi o di assumerti nuove responsabilità, visto che attualmente vieni da una fase di marcata intolleranza. Quindi, tutto ciò che non risponde ai tuoi gusti potrebbe essere affrontato con un notevole disagio. Parallelamente, l’amore in questo periodo acquista una maggiore importanza nelle decisioni che prenderai. E’ probabile che le tue amicizie potrebbero trasformarsi in qualcosa di più intensivo nel prossimo mese.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, la benefica presenza di Giove nel vostro segno dovrebbe avervi guidato nella conclusione di un accordo vantaggioso, spingendovi a produrre una serie di brillanti idee. Avrete la possibilità di risolvere questioni rimaste appese, nella sfera affettiva in particolare. Ricordo che il mese di aprile ha portato alcuni disaccordi, che ora avete l’opportunità di appianare.

Oroscopo del Cancro

È importante gestire con cura le emozioni, che dovrebbero essere libere da pentimenti. È evidente che molti nati sotto il segno del Cancro, da qualche tempo, stanno vivendo un periodo di alti e bassi sul fronte sentimentale. Al contrario, nel campo professionale assista il successo: ci sarà l’opportunità di realizzare un progetto e ottenere una conferma o riconoscimento.

Oroscopo del Leone

Leone, sei conosciuto per il tuo spirito intraprendente E sembra che ora stia diventando ancora più forte con Marte che vibra nel tuo segno arricchendolo. Hai sempre il sostegno di Giove, che alimenta la tua incredibile determinazione. Questo spirito combattivo, che è una parte naturale di te, sarà un grande alleato anche per i tuoi affari di cuore.

Oroscopo della Vergine

Vergine, hai il coraggio per affrontare le sfide. E’ fondamentale mettere in luce ciò che non funziona, fidati della tua logica per sistemare tutto. Non esiste un momento sbagliato per ripartire nel campo sentimentale, dopo aver affrontato avversità che non sempre hai superato.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, appare la necessità di risolvere qualche incomprensione distintiva nel settore amoroso. Le connessioni recenti hanno la possibilità di solidificarsi, tuttavia, sembrano mancare sicurezze a lungo termine. Bisogna impegnarsi per rafforzare le fondamenta. Per quanto riguarda il lavoro, sappi che si presenta un’opportunità che potrebbe essere sfruttata all’istante. Resta vigile!

Oroscopo dello Scorpione

Amici del segno Scorpione, la Luna ci riserva delle sorprese piacevoli. Dall’ambito sentimentale, si prospettano novità rilevanti e potrebbe essere il momento giusto per esplorare nuove possibilità. Tuttavia, raccomando cautela nei rapporti con Acquario, Leone e Toro, segni che a volte possono maetterti in difficoltà.

Oroscopo del Sagittario

Per il Sagittario, decisamente risoluto e audace, è opportuno in questo periodo dare uno sguardo attento alle opportunità circostanti. Va sottolineato che a partire da giugno, Giove non risulterà più una località favorevole, richiamando dunque una rinascita sia nelle questioni d’amore che in quelle lavorative. Mercurio e Venere, dal canto loro, presenteranno un aspetto positivamente rilevante.

Oroscopo del Capricorno

Nell’ambito amoroso, vedo un Capricorno molto riflessivo e misurato, soprattutto se in passato hai attraversato un periodo turbolento. Non ti consiglierei quindi di tuffarti senza pensieri in una nuova relazione. Affida il tuo sentiero alla tua intuizione: questa ti darà le risposte per affrontare e risolvere le questioni professionali pendenti.

Oroscopo dell’Acquario

Per gli amici nati sotto il segno dell’Acquario, è arrivato un periodo cruciale per fare delle considerazioni profonde relative alla vita quotidiana e alle questioni sentimentali. Vi sono persone che potrebbero volere che rimaniate costanti, immutati rispetto a ieri; ma non è plausibile! Gli Acquario, in questo periodo, stanno attraversando una fase di intensa trasformazione.

Oroscopo dei Pesci

Capisco bene, Pesci, che gli ultimi giorni potrebbero essere stati complicati. Tuttavia, ora che la luna non è più in opposizione, è il momento di tornare in pista. È crucialmente importante lasciare alle spalle gli strascichi emotivi per aprirsi a nuove relazioni. Il primo passo verso l’apertura è dimenticare il passato, specialmente se ha portato dolore. Ricorda, Pesci, che ogni giorno rappresenta una nuova opportunità per rinascere e trovare la felicità.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.