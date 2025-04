Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 1 maggio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 1 maggio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Attenzione Ariete, questo mese di maggio è decisamente favorevole per te. Ti consiglierei di non perdere le numerose occasioni che si presenteranno, specie per coloro che sono single o che desiderano stabilizzare un legame affettivo. Ho osservato che possiedi molteplici progetti nel tuo segno zodiacale. Sappi che l’ottima configurazione astrale di maggio non la riscontreremo a giugno. Di norma prediligo consigliarti di agire con calma e di tenere a freno la tua impulsività. Tuttavia, questo è il momento per far avanzare i tuoi progetti, senza alcun indugio.

Oroscopo del Toro

Toro, con la Luna a tuo favore, è il momento perfetto per fare una pausa e pensare ai cambiamenti. Sì, hai sentito bene, ho detto cambiamenti. So che per te, caro Toro, non è facile trasformare la tua routine, specialmente se ti trovi in una situazione confortevole e stabile. Tuttavia, Urano, che è nel tuo segno da un po’ di tempo, ha causato dei cambiamenti intorno a te. Probabilmente hai notato che, nonostante i tuoi sforzi per mantenere certi accordi, progetti o relazioni, alla fine tutto ha preso una direzione diversa. Ma non temere, l’amore ritorna a essere la tua priorità, proprio come dovrebbe essere.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, l’universo ti sorride! Mercurio e Venere sono delle forze portatrici di buone novità per te in questo periodo. Il lavoro e l’amore sono i settori in cui potrai cogliere grandi opportunità. Maggio ti apre le porte ad una peculiarità astrologica: favorisce il riavvicinamento nei rapporti interpersonali. Proprio così, Venere si pone in una posizione astrologica che non va più in conflitto con il tuo segno. Ciò significa che chi ha attraversato recentemente un periodo di instabilità sentimentale potrà ritrovare l’armonia perduta. E se sei single? Le stelle prevedono un maggiore numero di incontri interessanti per te. D’accordo?

Oroscopo del Cancro

Cari Cancerini, avete la Luna nel vostro segno, quindi preparatevi ad attraversare un periodo di forti emozioni. Il lavoro sarà al centro della vostra attenzione, il vostro impegno e la vostra dedizione sputeranno finalmente i frutti. Se avete avuto la sensazione di essere passati inosservati, ora varrà la pena rimetterlo in discussione. Potrebbe essere costruttivo riflettere su certe discordanze accadute nel passato. Nel campo amoroso, potrebbero presentarsi situazioni tumultuose, quindi attenzione.

Oroscopo del Leone

Leo, il tuo magnetismo sta diventando sempre più potente con Marte che risplende nel tuo segno zodiacale. Questo è anche il momento perfetto per cogliere nuove opportunità e lasciare indietro ciò che appartiene al passato. La tua vita è nelle tue mani e tu ne sei l’indiscusso protagonista; l’universo può darti una mano, ma la scelta finale è sempre tua. Con il tuo eccezionale carisma e savoir-faire, se sei single, hai l’opportunità di fare incontri straordinari o, in generale, di divertirti moltissimo.

Oroscopo della Vergine

Cara Vergine, l’analisi astrologica rivela che l’ultimo periodo ha introdotto notevole tumulto nella tua esistenza. Non temere, tuttavia, perché anche se le decisivi risoluzioni saranno prese in giugno, questo mese di maggio offre l’opportunità di esplorare nuovi piani e progetti. Questo è particolarmente vero dopo il 10, quando il pianeta della comunicazione, Mercurio, sarà in piena attività. Preparati per delle giornate molto significative.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, le sfide ti aspettano, specialmente nel settore professionale. Potrei dividere l’oroscopo in due parti, dato che l’amore sembra essere disseminato di dubbi e tensioni, magari a causa di una storia appena iniziata la cui conclusione non è ancora chiara. Per quanto riguarda il lavoro, le prospettive sembrano essere molto positive, o almeno la Bilancia è pronta a mettersi in gioco senza timore.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, potrai finalmente sperimentare un rinvigorimento energetico orientato alla conquista di nuove sfide. Da come ho letto le stelle, l’apertura della settimana con un novilunio impegnativo potrebbe aver provocato letargia e insonnia in molti di voi nati sotto questo segno astrale. Senza alcun dubbio, Marte potrebbe aver creato la sua solita dose di stress. Ma da oggi in avanti, noto un periodo di recupero in arrivo. Quindi, è arrivato il momento di prendere in considerazione la tua situazione e di prepararti a stringere nuove alleanze e imbarcarti in nuove avventure.

Oroscopo del Sagittario

Amico del Sagittario, sei baciato dalla fortuna grazie al sostegno di Mercurio, Venere e Marte. Tuttavia, Giove spiacevolmente ti ostacola, ma non temere, a partire da giugno non ti darà più filo da torcere! È un periodo in cui dovresti comunicare con persone di grande valore e cercare nuovi modi di risolvere le cose. Nelle settimane a venire, i tuoi progetti lavorativi procederanno alla grande, quindi non esitare a programmare per il futuro e a ricercare nuovi stimoli. Attenditi importanti traguardi in un futuro prossimo.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, ti trovi in una fase di stand-by, stai attraversando un momento di apparente tensione sentimentale. Troverai degli ostacoli in particolare se il tuo partner è distante. Il mese di Maggio ti mette in guardia su possibili problemi nelle tue relazioni.

Oroscopo dell’Acquario

All’Acquario, in questo periodo, è consigliato aprire le porte ai piani di lavoro e decidere per il futuro. Maggio si presta magnificamente ad affermare e rafforzare le relazioni. Non dimenticatevi, però, di prenderVi un momento per guardare al vostro benessere personale.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, l’orizzonte presenta relazioni allettanti e il mese di maggio risulta essere il periodo ideale per instaurare dialoghi con individui di rilevanza. Ricordati che a partire dal 9 del mese venturo, molteplici questioni troveranno risposta. Nella giornata odierna consiglio una speciale attenzione al benessere fisico.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.