Pasquale Romano, noto come il “Dottore” di Affari Tuoi, è una delle figure più misteriose della televisione italiana. Figura carismatica e riservata allo stesso tempo, Romano ha saputo coniugare una solida carriera da autore e produttore televisivo con un ruolo enigmatico che negli anni è diventato parte integrante del successo del celebre game show di Rai 1.

Biografia: origini, famiglia e legami con il mondo dello spettacolo

Pasquale Romano nasce il 15 marzo 1966 a Ottaviano, in provincia di Napoli, e cresce a Saviano. La sua famiglia è strettamente legata al mondo dello spettacolo: sua sorella Maria Concetta “Pucci” Romano, rinomata dermatologa, è stata sposata con Alberto Castagna, celebre conduttore televisivo. Fu proprio Castagna a intuire il talento di Romano, offrendogli la possibilità di iniziare una carriera televisiva, un’opportunità che si rivelerà determinante per il suo futuro.

Formazione: il “Dottore” filosofico

Contrariamente all’immagine che il suo ruolo televisivo potrebbe suggerire, Pasquale Romano vanta una solida formazione accademica. Dopo aver conseguito la laurea in filosofia con una tesi dedicata al pensiero di Emmanuel Lévinas, si è specializzato ulteriormente ottenendo un dottorato di ricerca in filosofia morale all’Università di Urbino Carlo Bo. Durante i suoi studi, è stato allievo di Aldo Masullo, uno dei più noti filosofi italiani. Romano ha sottolineato come la sua formazione filosofica abbia influenzato il suo approccio creativo, aiutandolo a costruire programmi televisivi “a partire da delle domande” fondamentali e ad adottare una visione strategica e narrativa profonda anche nel suo ruolo di “Dottore”.

Carriera: da autore di successo a produttore di grandi format

Pasquale Romano muove i primi passi in televisione collaborando con “Gulliver” del TG2, prima di approdare a Fininvest nel 1993, grazie anche al supporto di Castagna. Inizia come autore di programmi di successo come:

Sarà vero? (1993)

Complotto di famiglia (1994)

Stranamore (1994–2009)

Casa Castagna (1995–1996)

Successivamente si afferma come ideatore e autore indipendente per format come:

I Raccomandati (Rai 1, 2001–2011)

Operazione Trionfo (Italia 1, 2002)

Affari Tuoi (Rai 1, dal 2003)

Bisturi! Nessuno è perfetto (Italia 1, 2004)

Parallelamente, fonda Toro Produzioni con Marco Tombolini, realizzando format di successo tra cui The Voice, The Winner Is…, I Love Italy e Il più grande pasticcere. Durante il periodo di gestione di Toro Produzioni, Romano si prende una pausa dal ruolo di “Dottore” per concentrarsi sulla produzione.

Il “Dottore” di Affari Tuoi: stratega, psicologo e regista occulto

Romano interpreta il “Dottore” fin dal debutto di Affari Tuoi nel 2003, con una pausa tra il 2008 e il 2020. Il suo ruolo prevede una comunicazione esclusivamente telefonica con il conduttore, senza mai apparire fisicamente. Il “Dottore” conosce il contenuto dei pacchi e propone offerte strategiche per mettere alla prova i concorrenti, con l’obiettivo non di “far perdere”, ma di condurre a un “finale significativo”.

Nel tempo, il suo personaggio evolve: da “l’Infame” nelle edizioni con Paolo Bonolis a “Dottore” con Flavio Insinna. Conduce una partita a scacchi psicologica, basata su strategie raffinate, studiando la psicologia dei concorrenti e orchestrando la tensione narrativa.

Romano è anche responsabile della scelta delle musiche e degli effetti sonori che accompagnano i momenti cruciali del programma, rendendo l’esperienza ancora più immersiva.

In diverse interviste a testate come Oggi, Corriere del Mezzogiorno, La Verità Romano ha spiegato il suo ruolo: antagonista necessario, ma non “cattivo” in senso morale. Difende la correttezza del gioco, negando l’esistenza di budget predeterminati o manipolazioni, anche in risposta alle accuse lanciate da Striscia la Notizia.

Romano ribadisce che l’emozione per le storie dei concorrenti non deve interferire con l’equità del gioco. La sua capacità di argomentare con lucidità riflette la sua formazione filosofica, che traspare anche nella gestione delle controversie mediatiche.

Presenza online e immagine pubblica

Pasquale Romano mantiene una presenza discreta sui social, con un profilo Instagram verificato (@pasquale.romano1966). I contenuti pubblicati riguardano principalmente il suo lavoro ad Affari Tuoi, come dietro le quinte, omaggi ai colleghi (ad esempio ad Amadeus) e gag con Stefano De Martino.

La percezione pubblica è fortemente polarizzata: è visto come l’antagonista per eccellenza, suscitando commenti contrastanti sui social media. Tuttavia, nel settore televisivo è riconosciuto come uno degli autori e produttori più raffinati e strategici della TV italiana.