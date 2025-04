Oggi, lunedì 28 aprile, torna in onda Uomini e Donne. Dopo la breve pausa che c’è stata in occasione del 25 aprile, Maria De Filippi ripartirà con tutto il suo staff e i protagonisti del talk show pomeridiano. Nella puntata odierna sarà dedicato spazio sia agli esponenti del Trono Classico, sia a quelli del Trono Over. In merito ai primi, Gianmarco Steri rimarrà molto male per l’assenza di Nadia Di Donato, al punto da compiere un gesto poco carino nei riguardi di Francesca Polizzi e Cristina Ferrara. Tra i più grandi, invece, vedremo che verranno fatte delle confessioni bollenti che imbarazzeranno una dama.

Una coppia del Trono Over di Uomini e Donne a letto insieme: lei in forte imbarazzo, liti e chiusure

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che ci sarà un momento molto concitato che riguarderà gli esponenti del Trono Over. Al centro dell’attenzione ci saranno Isabella e Diego. La loro relazione sta proseguendo all’interno della trasmissione. I due racconteranno di essersi visti più volte e di essersi trovati bene. Ad un certo punto, però, il cavaliere andrà un po’ più nel dettaglio dei loro incontri, facendo delle confessioni alquanto piccanti. In particolar modo, rivelerà che lui e Isabella siano andati a letto insieme.

La dama non gradirà molto queste esternazioni da parte del cavaliere e non esiterà a farlo presente. Tra i due, dunque, nascerà una discussione piuttosto accesa che animerà in men che non si dica la puntata. Durante tale dibattito, ovviamente, non potranno mancare gli interventi di Tina Cipollari, che non nutre molta simpatia nei riguardi della dama. Ad ogni modo, come reagirà l’opinionista in questa circostanza? Continuerà a scagliarsi contro la donna oppure prenderà le sue difese considerando le tematiche trattate? Staremo a vedere.

Alessio Pili Stella e Valentina, invece, avranno un nuovo confronto a centro studio. In puntata verrà trasmesso un video inerente un scontro che c’è strato tra i due dopo la scorsa messa in onda. Tra loro non ci sarà alcun punto d’incontro. Poi si passerà a Gloria e Flavio. Le cose tra i due non stanno andando bene, sta di fatto che la dama manifesterà la volontà di chiudere la conoscenza. Tina Cipollari, poi, riceverà da Cosimo un uovo di Pasqua gigante, che provvederà a rompere a centro studio e a distribuire a tutti j presenti.

Nadia bidona Gianmarco, lui compie un brutto gesto verso Cristina e Francesca

Passando al Trono Classico di Uomini e Donne, infine, si partirà dall’assenza di Nadia Di Donato. Gianmarco Steri apprenderà che la corteggiatrice, dopo alcune discussioni che ci sono state con il tronista nelle precedenti puntate di UeD, ha deciso di non tornare in trasmissione. In questi giorni Gianmarco non ha mai chiesto di vedere o sentire Nadia alla redazione. Nonostante questo, però, apprendere che la ragazza abbia deciso di non presentarsi più in studio scombussolerà non poco l’animo del tronista. Proprio per tale ragione, Gianmarco manifesterà la volontà di andare a riprenderla assolutamente-

Nel frattempo, in studio ci saranno anche Cristina Ferrara e Francesca Polizzi. Il giovane aveva scelto di uscire con loro due, lasciando in panchina Nadia. Le esterne con le due ragazze, però, non saranno neppure mandate in onda in quanto il blocco dedicato a Gianmarco sarà incentrato principalmente sull’assenza di Nadia e sul rammarico del tronista per la piega che hanno preso le cose tra di loro. Il totale disinteresse del giovane per le esterne fatte con le altre due corteggiatrici farà innervosire non poco Cristina e Francesca, pertanto, è altamente probabile che in studio ci saranno delle accese discussioni.