Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 29 aprile 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 29 aprile 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Cari Arieti, la nostra amica la luna si sta risvegliando, predisponendo il terreno per il vostro successo. Gli astri indicano come davvero significativo il vostro cielo in questo periodo, e anche l’inizio di maggio promette di essere molto favorevole. Il vostro innato talento, l’implacabile determinazione e quel tocco di fascino, che certo non vi fa difetto, vi proietteranno verso traguardi di rilievo. Perfino l’amore spicca il volo, tenetevi pronti amici solitari!

Oroscopo del Toro

Partiamo dalla considerazione che il Toro sta attraversando un periodo di cambiamenti. Questo segno zodiacale potrebbe essere incline a mettere da parte alcuni piani, oppure potrebbe scegliere di portarli avanti ma solo secondo le sue regole. Insomma, sembra che ci sia nel Toro la determinazione di fare le cose a modo suo, quasi a modo di ultimatum. Per quanto riguarda l’amore, se una relazione è appena sbocciata, il Toro potrebbe avere il desiderio di renderla ufficiale; tuttavia, molto dipenderà dall’atteggiamento del partner.

Oroscopo dei Gemelli

Per i Gemelli, la Luna nel loro segno porta una ventata di positività ed energia. Anzi, non escludo la possibilità di una comunicazione inaspettata in queste giornate. Maggio, vedo, sarà un mese ricco di opportunità. Avverti il bisogno di fare chiarezza in alcuni aspetti professionali, soprattutto se senti che non hai ricevuto le risposte adeguate da alcune figure. Potresti avere la sensazione di essere stato, come si suol dire, accantonato, e ciò non è piacevole.

Oroscopo del Cancro

Caro Cancro, le settimane a venire vedranno un fortuito sostegno da Giove, che sarà ancora più favorito da giugno in poi. Pertanto, è un momento perfetto per iniziare a pianificare un progetto. È mia convinzione che coloro che hanno avviato qualche attività o lavoro un po’ di tempo fa, inizieranno a sentirsi maggiormente valorizzati. E come non citare che, a partire dal 9 giugno, l’influsso di Giove nel tuo segno contribuirà a rafforzare progetti di unione, siano essi matrimoni o convivenze.

Oroscopo del Leone

Leone, con Marte nel tuo segno, chi può osare di mettersi sul tuo cammino? Possiedi una forza di volontà che potrebbe stimolare qualche irritazione in quelle persone che ti circondano, sai, quelle gelose che sperano di vederti cadere. Ebbene, renderai vani i loro desideri, non permetterai mai a tali individui di rallegrarsi delle tue disfatte. Ogni incontro che si presenta è una chance per te.

Oroscopo della Vergine

Cari Vergine, state navigando in un mare tempestoso di caos e incertezza, ve l’ho già illustrato e descritto. Ma presto vedrete una svolta, in particolare a partire dal 10 Maggio, quando Mercurio inizierà un transito favorevole per voi. Avete tutto il tempo a disposizione per valutare le vostre priorità e sistemare le vostre idee. La vostra risolutezza sarà l’ingrediente fondamentale per raggiungere il successo. Inoltre, nel prossimo futuro, anche l’amore sembrerà meno ostico da affrontare. Si intravede un periodo meno intricato, dove sarà più semplice gestire le emozioni.

Oroscopo della Bilancia

Amici della Bilancia, oggi è tempo di contemplare le vostre questioni del cuore. Il compito di bilanciare le relazioni non è sempre un percorso tranquillo. Ogni tanto, la nostra pacifica Bilancia decide di lasciar andare le cose per la pace interiore. Tuttavia, la realizzazione di aver forse agito con eccessiva magnanimità o generosità li porta a rivisitare i loro passi.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, l’influenza negativa di Marte, tuo pianeta guida, è palpabile. Perciò, non sorprende se in questa fase ti percepisci più agitato del solito. Potrebbe darsi che tu stia affrontando un viaggio o uno spostamento che non desideri. Ma non temere, perché ogni incertezza può essere trasformata in opportunità, soprattutto in campo affettivo.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, sembra che quel marcato senso di insoddisfazione e quel calo energetico che è iniziato da febbraio, precisamente verso fine mese, stiano finalmente attenuandosi. La tua generosità, quindi, risulta fondamentale. Nel prossimo periodo avrai la possibilità di riscoprire anche la potenza dell’

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, si prospetta una crocevia professionale, soprattutto per coloro che stanno contemplando un cambio di compagnia o che si trovano di fronte a una prova che non sono inclini a alterare la propria configurazione lavorativa. Emerge il quesito interiore sul proprio vero desiderio e se l’ambiente circostante sia quello adeguato. In ambito sentimentale, occorre prudenza, poiché il mese di Maggio riserva alti e

Oroscopo dell’Acquario

S’apre un varco favorevole per l’Acquario, una chance per rimettersi in sesto. Tuttavia, bada bene, in affari di cuore l’Acquario anela a un sentimento libero cinque sensi, senza costrizioni. Pertanto, potrebbero sorgere delle tensioni se dovesse ritrovarsi ad interfacciarsi con un partner di natura possessiva.

Oroscopo dei Pesci

Nel segno dei Pesci si fa sentire una certa pressione, l’ideale sarebbe non creare ulteriori turbamenti. Si avvicinano delle importanti negoziazioni ed il mese di giugno potrebbe attraversare un periodo di chiarezza e risposte. Consiglio di prendersi un momento per ponderare anche sulle relazioni con le persone intorno a te.

