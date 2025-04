Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 3 aprile 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 3 aprile 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

I segni astrali per l’Ariete sono fortemente positivi. La Luna dona un’atmosfera favorevole alle opportunità che si potrebbero presentare. Venere, ammiccante, ci fa intendere che i progetti inaugurati a marzo potrebbero concludersi entro il termine di aprile. Giove, in maniera propizia, offre l’occasione di eliminare ciò che non serve più o quello che non va, se si ritiene necessario.

Oroscopo del Toro

Cari Toro, non ha senso generare tensioni con persone incapaci di comprendere il vostro punto di vista. Al contrario, girate la pagina. Siate chiari e onesti nel comunicare, è questa la vostra strada verso il trionfo. Questo periodo vi vede protagonisti di nuove decisioni e responsabilità professionali.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, avete un’energia vigorosa che proviene da Giove e continuera ad accompagnarvi fino a metà giugno. Di recente, potreste aver manifestato un atteggiamento critico verso il mondo circostante, tuttavia, conoscete bene il percorso da seguire in ambito amoroso. Dalla settimana prossima, però, necessiterete di un po’ più di pazienza.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, su di voi brillano la potenza della Luna e l’imminente energia di Giove che si fa strada nel vostro segno. Possiamo affermare con certezza che il cielo stellato vede il vostro successo. Nell’ambito lavorativo, troviamo tutto più fluido rispetto a quello sentimentale. Questo è un periodo ideale per riscoprire emozioni che erano perse nel tempo.

Oroscopo del Leone

Leone, la fase tra domenica e lunedì risulta portatrice di eventi importanti. Dunque, questo frammento di aprile porta con sé un significativo consolidamento. Ti invito a esercitare un po’ di pazienza con Acquario, Toro e Scorpione, i quali potrebbero causarti qualche lieve inconveniente, specialmente ci possono essere momenti in cui la comunicazione può diventare ardua.

Oroscopo della Vergine

Cara Vergine, potrebbe essere molto benefico per te trovare solievo nel caloroso abbraccio di un amico, una persona che riesca realmente a comprendere ciò che senti. È innegabile che recentemente, sia in ambito professionale che affettivo, hai dovuto affrontare alcune difficoltà. Anche le relazioni più solide sembrano attualmente affrontare un momento di tensione, forse legato a questioni lavorative o alla salute. Tuttavia, ricorda che ogni incertezza sarà superata man mano che i giorni passano. Pertanto, ti consiglio di affrontare il momento con ottimismo e serenità, nonostante le sfide.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, sembra che il momento ideale per attuare piani e prendere decisioni significative sia alle porte. Il campo delle relazioni sociale è particolarmente vivace per cui potrebbe arrivare un’offerta da un amico che potrebbe rivelarsi irresistibile. Sul fronte sentimentale, ci saranno dei picchi ma anche delle valli da attraversare.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, l’astrologia dei prossimi due giorni, venerdì e sabato, rivela delle prospettive interessanti. Pertanto, mia consiglierei di iniziare fin da ora a pianificare un piano da realizzare durante queste 48 ore. Inoltre, l’aspetto di Venere e Mercurio nel tuo cielo natale suggerisce che potrebbe esserci la possibilità di un ritorno di un vecchio amore. Preparati per il ritorno di intensi sentimenti e importanti emozioni.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, potresti attraversare un periodo piuttosto intricato, con elementi forse pari a delle contraddizioni. Non dimenticare che siamo in un periodo stazionario da fine febbraio, che avrebbe potuto provocare in te un senso di stanchezza profonda, anche fisica. Ma la buona notizia è che sei di natura solare e positiva. Concediti lo spazio per rifocillare le tue forze.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, è innegabile che i tuoi legami con colleghi e soci sono in continua evoluzione – e lo stesso vale per i rapporti familiari e con coloro che sembrano non comprenderti appieno. In questa fase non sarai disposto a fare compromessi: o si seguiranno le tue indicazioni, o sarà il momento di voltare pagina. Sappiamo che dal punto di vista professionale sarai chiamato a prendere una decisione fondamentale: proseguire o meno un determinato impiego entro la metà di giugno.

Oroscopo dell’Acquario

Per tutti gli amici dell’Acquario, buone nuove! La Luna si mostra favorevole, dando un generale slancio positivo. Questo si trasforma in un notevole aumento dell’entusiasmo, della dedizione e un fiorire di idee che richiedono semplicemente un piccolo investimento economico per essere realizzate. Se recentemente avete incontrato qualche turbolenza nella sfera sentimentale, state tranquilli, la possibilità di risoluzione è alla portata.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, potreste sentire qualche resistenza stellare per un breve periodo. Potrebbe esserci un lieve ritardo o momenti di tensione, ma non lasciatevi abbattere! L’universo vi sta dando la possibilità di far luce su alcune situazioni e stabilire un equilibrio benefico per il futuro. Se siete in attesa di un esame o di una prova, sappiate che entro l’estate avrete successo. Dedicatevi con impegno alla preparazione, siete sotto buon auspicio! Ricordatevi, il successo è nelle vostre mani.

