Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 2 aprile 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di mercoledì 2 aprile 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete: La presenza del Sole nel tuo segno rappresenta un simbolo di vigore e, particolarmente in questo lasso di tempo, ha un impatto importante sul tuo divenire. Sii consapevole che entro il mese di Giugno sorgono decisioni da prendere e potresti anche dover riorientare le tue mete lavorative. Segue un periodo di economia sul piano finanziario, ma non temporeggiare quando si tratta di dedicare le tue energie all’amore.

Oroscopo del Toro

Toro: Un saluto ai nati sotto il segno del Toro! Oggi troverete la Luna a schierarsi con voi nel vostro segno. Questa sarà un’ottima settimana, con Venere, Mercurio e Marte che vi sostengono in pieno. Mi pare di capire che avete preso una decisione dopo lunghi momenti di riflessione sulla sua convenienza. Gli ultimi bimestri non sono stati facili, tuttavia mi preme dirvi che ci sono degli indizi di successi appaganti, soprattutto in ambito sentimentale.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, attenzione! Mercoledì e giovedì la luna si attiverà nel vostro segno, donando un certo slancio alle vostre giornate. Però, prestate attenzione all’amore. Venere, tornando in una posizione delicata, potrebbe risvegliare alcune questioni che credevate risolte e lasciate nel passato. La chiarezza sarà fondamentale.

Oroscopo del Cancro

Cancro: L’ingresso propizio della Luna segnala l’avvio di una settimana di ripresa per te, amico del Cancro. La tua naturale generosità in questo periodo si esprimerà con maggior intensità sul fronte sentimentale, specialmente se il tuo intento è fare pace con un individuo che a marzo ha suscitato in te un certo fastidio o disagio. Prevedo che entro la bella stagione si presenteranno delle interessanti opportunità professionali.

Oroscopo del Leone

Leone: Non possiamo ignorare che per te, Leone, la situazione è tesa. È innegabile l’influenza di questa Luna avversa, ma bisogna anche comprendere che il tuo atteggiamento di impazienza può avere un fondamento valido. Infatti, quando le persone nel tuo ambiente non ti offrono il supporto né l’ascolto necessari, gli ostacoli e le preoccupazioni inevitabilmente si fanno sentire.

Oroscopo della Vergine

Carissima Vergine, ti attende una settimana che presenta qualche sfida fin dall’inizio, notevolmente singolare, poiché ci vorrà un po’ di riflessione e programmazione. Non tutto filerà liscio come l’olio, inoltre, l’ambito domestico potrebbe avvertire qualche vibrazione di tensione. Moltissimo dipenderà dal tuo compagno di vita. Rilevo eccessiva preoccupazione nel tuo stato d’animo.

Oroscopo della Bilancia

Cari Bilancia, l’orizzonte astrale vi sorride. Prestate attenzione, in questo periodo godete di meno contraddizioni planetarie rispetto a Marzo, e ciò rappresenta un’indubbia forza. Dunque, gli astri favoriscono una riconsiderazione più serena di scelte e assunzioni fatte in precedenza.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione: Oggi la Luna è in opposizione al tuo segno, Scorpione. Non ci saranno impedimenti per il tuo sviluppo personale, tuttavia, l’agenda potrebbe essere molto densa e potrebbe causarti un po’ di stress, in particolare nei tuoi rapporti sia in ambito lavorativo che familiar. Non temere, a partire da giugno l’astrologia rivela importanti opportunità per te. Quindi, per quale motivo bruciarsi ora? Se hai avviato un progetto in modo errato, sarà sufficiente fare alcuni piccoli aggiustamenti.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario: Caro Sagittario, sembra che alcune difficoltà minori, che potrebbero aver turbato il tuo cuore verso la fine di Febbraio, stiano per ritornare. Per te, potrebbero riaffiorare anche delle questioni di coppia, fai del tuo meglio per superarle. Ti trovi di fronte a una decisione riguardo il mantenimento di un determinato ruolo o meno; la mia raccomandazione per te è di prendere una decisione entro la metà di Giugno.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno: Capricorno, ci sono buone notizie. Venere e Mercurio stanno recuperando la loro forza, potresti pensare di dare un’altra opportunità a quegli individui che ti hanno causato dolore lo scorso mese. Però, non significa che sei diventato all’improvviso permissivo. Quindi, se ci sono persone fastidiose intorno a te, sarebbe opportuno prendere in considerazione l’idea di allontanarli, come si suol dire. Fai attenzione a sabato e domenica, poiché saranno due giornate caratterizzate da un ritorno di intolleranza.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario: Dolce Acquario, l’astro lunare attualmente in opposizione suggerisce la presenza di ostacoli temporanei e potenziali sollecitazioni. Il classico Acquario tende ad esprimere il proprio affetto più attraverso un sincero legame di amicizia che continuo romanticismo. Pertanto, nel momento in cui ti trovi di fronte a una decisione riguardante la permanenza o meno al fianco di qualcuno, ti consiglio un’attenta riflessione.

Oroscopo dei Pesci

Pesci: Un evento celeste da ricordare, Pesci. Mercurio e Venere si posizionano nuovamente nel vostro segno, portando una bella ondata di energia positiva. Molte persone nate sotto questo segno possono aspettarsi opportunità stimolanti e preziose intuizioni. Con il flusso astrale che vi sostiene, c’è anche possibilità di riscoprire un amore del passato. Rinascita sentimentale? Assolutamente sì. Il tuo cuore generoso e accogliente è pronto per vivere pienamente questi momenti.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.