Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 1 aprile 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 1 aprile 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, la presenza del sole nel tuo segno rappresenta un fattore di grande potenza e, per di più, questa fase è fondamentale per ciò che ti riserva il futuro. Hai la consapevolezza che prima di giugno dovrebbero avvenire delle decisioni, che potrebbero sconfinare anche verso l’individuazione di nuovi traguardi. Sul fronte professionale, persiste la fase caratterizzata dall’importanza del risparmio economico, ma sii generoso quando si tratta di investire le tue energie e il tuo tempo.

Oroscopo del Toro

Oggi, Toro, risulta essere una settimana affascinante grazie alla luna che brilla nel tuo segno, mentre Mercurio e Marte ti sono completamente favorevoli. Pare che hai preso una decisione dopo molte riflessioni e incertezze su se fosse appropriato perseguirla. Gli ultimi sessanta giorni sono stati intrisi di prove ma adesso si profilano delle belle conclusoni ed innumerevoli soddisfazioni, incluso nell’ambito affettivo.

Oroscopo dei Gemelli

Per voi Gemelli, l’influenza della luna, attiva nel vostro segno mercoledì e giovedì, porterà con sé dei momenti peculiari – specialmente in ambito amoroso. Infatti, l’entrata di Venere in una posizione delicata implicherà il ritorno di certe questioni che si pensava di aver lasciato alle spalle. Fondamentale in questa fase sarà la chiarezza.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, l’aurora di una nuova settimana di rinnovamento si presenta sotto l’auspicio di una Luna benefica. La vostra innata generosità, ora, avrà l’opportunità di risplendere ancora di più, soprattutto nel campo affettivo. Se c’è qualcuno nella vostra vita che a marzo ha seminato discordia o disagio, sarà il momento di mostrare la vostra capacità di perdono. Voglio ribadire, inoltre, che entro l’arrivo dell’estate, vedrete sbocciare nuove opportunità professionali.

Oroscopo del Leone

Chiaro come il sole, Leone, che un qualche allarme è stato risvegliato da questa luna capricciosa. Tuttavia, si rende necessario ammettere che il tuo sentimento d’irritazione potrebbe avere un solido fondamento. Dopotutto, se sei circondato da individui che non ti prestano ascolto, non ti assistono, in qualche modo i ritardi e le preoccupazioni ritornano a far parte della scena.

Oroscopo della Vergine

Capricorno, affrontate un periodo iniziale della settimana un po’ peculiare, che vi costringe a contemplare e programmare attentamente. Non tutto procede fluidamente, prestate attenzione. Inoltre, gli affari casalinghi potrebbero essere leggermente oscurati da episodi di stress, il che varia a seconda del partner che avete al vostro fianco. Un’ondata di preoccupazioni sembra sovrastarvi.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, le stelle mostrano segnali propizi in questo periodo: notate che la diminuzione del numero di pianeti in opposizione rispetto a Marzo costituisce un fattore di potenziamento. Quindi tutto sembra inclinare verso una riconsiderazione favorevole delle decisioni e degli impegni che avete già intrapreso.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, l’opposizione lunare non interferisce con il tuo percorso di crescita, tuttavia potresti ritrovarti sommerso da numerose responsabilità oggi, causando un po’ di tensioni soprattutto nelle relazioni con colleghi e parenti. A partire da Giugno, gli astri predicono un periodo ricco di opportunità favorevoli. Non permettere a queste piccole difficoltà di rovinare il tuo percorso. Se hai riscontrato che un’idea o un progetto è iniziato nel modo sbagliato, correggila con dei piccoli aggiustamenti.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, in questo periodo potrebbe ritornare qualche problema minore che probabilmente aveva agitato il tuo stato d’animo verso la fine di febbraio. Perciò, se dovessero resurgere certe complicazioni nei rapporti amorosi, cerca di risolverle. Quanto alla questione se sia opportuno o meno rimanere in carica, dovrai fare una decisione entro la metà di giugno.

Oroscopo del Capricorno

Dai uno sguardo al cielo, Capricorno! Venere e Mercurio sono tornati in azione, quindi potresti prendere in considerazione di dare un’altra opportunità a chi, forse lo scorso mese, ti ha provocato dolore. Ma attenzione, non è che si tratti di improvvisa magnanimità da parte tua. Se persistono delle figure dispettose, è il momento di allontanarle dalla tua vita, come sovente si suggerisce. Un avviso speciale per il prossimo week-end: è probabile che si ripresenti una certa dose di impazienza.

Oroscopo dell’Acquario

L’astrale manifesta una Luna poco propizia per l’Acquario, la quale segnala probabili rinvii e lievi irritazioni. L’Acquario tende maggiormente a privilegiare i legami amicali rispetto a quelli romantici stabili, quindi, nel caso tu fossi nella posizione di dover decidere se rimanere o meno con un certo qualcuno, ti consiglio di ponderare attentamente.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, un importante evento celestiale sta per avvenire: Mercurio e Venere stanno rientrando nel tuo segno, un fattore decisamente positivo. Questa disposizione ti procurerà una serie di opportunità extra e intuizioni fruttuose. Coordina il tuo quadro generale con grande favore. Qualcosa può essere recuperato in termini amorosi, magari un vecchio amore che rinasce. Perché non? Sei una persona dal cuore generoso e con una capacità di donare incommensurabile.

