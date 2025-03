Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 9 marzo 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 9 marzo 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, gli astri oggi riflettono emozioni autentiche e un’abbondante energia vitale. Ciononostante, proprio come ieri, la luna non è dalla tua parte, quindi è probabile che possa esserci qualche leggero imprevisto o ritardo. Consideralo nei tuoi piani.

Oroscopo del Toro

Toro, questa domenica si presenta interessante. Sento che l’astrologia è particolarmente favorevole per gli imprenditori, per coloro che stanno ponderando decisioni cruciali o potenziali acquisizioni. C’è una chiara enfasi sulla necessità di stabilire degli importi precisi, visto che le risorse monetarie svolgono un ruolo fondamentale nella nostra vita quotidiana, ed ora più che mai. Sull’ambito affettivo, consiglio vivamente di essere pronti a rispondere in maniera positiva a un eventuale invito.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, sono davvero entusiasta per l’aspetto astrale che sta influenzando il vostro segno. È un periodo ottimale per fare nuove esperienze; Mercurio non è più in opposizione, quindi nessuno può più ostacolare i vostri piani come in passato. Inoltre, con l’arrivo di Giove nel tuo segno a giugno, avrete l’opportunità di risolvere molti quesiti che sono rimasti inattesi.

Oroscopo del Cancro

Cancer, secondo la mia analisi astrologica, pare che in questi giorni l’amore sia un po’ in stand-by. D’altra parte, per quanto riguarda il campo lavorativo, ravviso delle opportunità molto interessanti. In particolare, sembra che ci siano in vista dei progetti di rilievo, quasi come se stessi preparando un evento significativo che potrà prendere forma e divenire concreto a partire dalla prossima estate.

Oroscopo del Leone

Il Segno del Leone preservi il suo trono nello Zodiaco. Grazie alla positiva influenza di Venere, il vostro fascino non viene meno. Ricordate, spesso equivale a un’arma utile anche nel campo professionale e lavorativo – quando si sa essere convincenti con le parole e i comportamenti, si ottengono risultati maggiori. All’interno di voi, potreste avvertire un cuore che s’infiamma d’amore. Grazie all’attuale costellazione celeste, è possibile sperimentare rinnovamenti, compresi quelli che riguardano sentimenti intensi e appassionati.

Oroscopo della Vergine

Per quel che concerne il segno della Vergine, c’è stato un percorso di ripresa lenta e misurata. Tuttavia, tra dicembre e gennaio, si è riscontrata una contrazione. È quindi necessario procedere con cautela. Le complicazioni non risparmiano neanche coloro che sono impiegati, poiché è plausibile che vi siano delle modifiche aziendali. Coloro che gestiscono una propria attività sanno bene che devono mettere in atto delle innovazioni. Le prove, in genere, non sono gradite alla Vergine, un segno zodiacale che predilige la certezza. Tuttavia, come ho ribadito varie volte, si sta navigando in acque incerte ed è fondamentale accettare le sfide, almeno per il momento.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, effettivamente la situazione con chi ti dà fastidio sembra renderti la vita un po’ più semplice, ma adesso la tua tolleranza è drasticamente diminuita. Se in precedenza acconsentivi solo per mantenersi a galla, adesso non vuoi più circondarti di individui che non offrono un contributo significativo. Evita di sprecare energia inutilmente. Questa notte, la luna potrebbe apparire un po’ in tensione ed è probabile che tu possa risentirne, sentendoti un po’ nervoso o inquieto.

Oroscopo dello Scorpione

Per il segno zodiacale dello Scorpione, questa domenica assume un tono di rinnovamento. Saturno è al tuo fianco e Marte si mostra in una posizione estremamente favorevole. Da una prospettiva personale, non evidenzi particolari problemi. Tuttavia, se ti trovi a dover interagire con un individuo che tende ad agire in modo non proprio chiaro, sarai costretto a mantenere un certo controllo. Potrebbe esserci una certa tensione a livello affettivo, il che potrebbe portare ad alcuni disaccordi.

Oroscopo del Sagittario

In riferimento al Sagittario, ti invito a prendermi in considerazione perché anche tu, il cavallo indomito del Zodiaco, hai bisogno di fare una pausa per riflettere. Questo perché ci sono molte responsabilità che devi gestire e non tutte le possibili soluzioni possono essere imposte immediatamente.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, è noto a tutti che disprezzi l’idea di dover innalzare il tono, ma probabilmente ti troverai in questa situazione, specialmente se senti che non vieni ascoltato. Stai raggiungendo il limite del tuo spirito di sopportazione nel risolvere i problemi creati da altri. Quando accetti un compito, ti dedichi con tutto te stesso, ma occhio, ci sono alcune partnership che rischiano di metterti in difficoltà.

Oroscopo dell’Acquario

Nel periodo corrente, è di fondamentale importanza per l’Acquario concentrarsi sul proprio mondo emotivo. Prestare attenzione alla gestione economica è altresì necessario, l’obiettivo è recuperare somme di denaro ancora mancanti. Tuttavia, ci potrebbero essere dei rallentamenti in riferimento a impegno o contratti futuri.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, sei baciato da una Luna benefica che ti sostiene e da un fantastico Sole che ti sorride, senza dimenticare un Marte che ti è sinceramente amico. Nonostante Giove avverso possa segnalare ritardi nel tuo percorso professionale o decisioni che solo dopo giugno saranno definite, mantieni la fiducia in te stesso. L’ottimismo infatti è il segreto per raggiungere il successo e te ne renderai pienamente conto nelle settimane a venire.

