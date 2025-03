Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 8 marzo 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 8 marzo 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, il panorama astrale ti presenta un lieve interrogativo dato che adesso hai la luna a sfavore. Sotto l’aspetto della grinta e della potenza, ho ribadito più volte che sei ben fornito, tuttavia c’è la possibilità che ci sia qualcuno che ti irrita, potrebbe trattarsi di una figura che ti rimprovera o di qualcuno che non condivide le tue idee. Fai ogni sforzo per passare oltre questo periodo di alta tensione.

Oroscopo del Toro

Per quanto riguarda il segno zodiacale del Toro, si prospettano interessanti opportunità che richiederanno una certa attenzione al percorso lavorativo intrapreso fino ad ora. I soggetti con ruoli direttivi potrebbero realizzare ottimi affari e acquisizioni di rilievo. Chi ha vissuto momenti di difficoltà agli albori di febbraio, vedrà delinearsi percorsi risolutivi. I dipendenti, dal canto loro, potrebbero avere l’opportunità di avanzare qualche proposta. In ambito sentimentale, l’amore in questo periodo si mantiene in sordina. Ciò non implica l’assenza di affetto, ma potrebbe essere il momento per concentrarsi sulle altre sfere della vita.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, possiamo davvero contare su questo periodo, compreso il fine settimana. Mercurio e Venere si presentano in una posizione favorevole. Aspettatevi delle sorprese a partire dal 3 marzo, con Mercurio che ha mutato la sua posizione zodiacale. Questo potrebbe rinvigorire le vostre energie e stimolare la vostra astuzia.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, questo 8 marzo sarà un giorno speciale con la Luna nel vostro segno. Capisco che in campo affettivo avete affrontato delle difficoltà, piccole o grandi che siano. Tuttavia, potrebbe essere il momento di lasciare alle spalle quei ricordi amari, se vi sentite pronti a farlo.

Oroscopo del Leone

Per il segno del Leone, ci attendono dei momenti cruciali. Questo periodo è particolarmente significativo soprattutto per coloro che stanno attraversando una fase di espansione nel loro lavoro o impresa. Con un quadro astrale come questo, tutto può accadere, inclusa la possibilità di una intrigante connessione che potrebbe manifestarsi entro la fine della settimana.

Oroscopo della Vergine

Per il segno zodiacale della Vergine, questo secondo periodo si presenta sinuoso. Non si può trascurare che gli scorsi mesi siano stati di certo gravosi. Questa fase ha portato il fermento di trasformazioni all’interno del tuo ambiente lavorativo. Nel contesto attuale, è di fondamentale importanza l’elaborazione di nuovi piani d’azione.

Oroscopo della Bilancia

Per i nativi della Bilancia, l’attuale posizione sfavorevole della Luna sembra causare un certo fluttuare dell’umore. Questo potrebbe portare a delle lievi inquietudini legate alla famiglia e agli aspetti finanziari. Tuttavia, non perdiamoci d’animo, perché il settore professionale sta riprendendo slancio. Quello che era rimasto in sospeso nel tempo ormai trascorso, adesso è pronto per un vigoroso recupero. L’ora è giunta per riconquistare i tempi perduti.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, ho l’ardente speranza che le stelle ti riservino tempi migliori rispetto a quelli trascorsi, con una rinnovata energia e volontà d’agire. Non dimenticare di far rispettare le tue prerogative. Se vicino a te risiede un individuo che ha errato, inevitabilmente assaporerai un pizzico di tensione.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, riaccendiamo la nostra vitalità, potreste avere bisogno di una certezza aggiuntiva. I piani richiedono qualche modifica, ma ricordate, questi tre mesi rappresentano un periodo intermedio. Successivamente, vi attende una fase molto impegnativa ma ugualmente gratificante dell’anno. L’affetto risale il suo percorso.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, ti prego di non cedere in questo momento. Sono consapevole che sei una persona di grande responsabilità e la durata di un conflitto non si protrae per sempre. È indubbio che, essendo in una situazione di lotta, è necessario, quando possibile, trovare una via per conciliare. Riuscirai a superare questa prova con successo.

Oroscopo dell’Acquario

Per l’Acquario, l’amore prende il palcoscenico con l’ausilio benefico di Giove. Si aprono anche opportunità per rinnovare emozioni che sembravano perse nel tempo. Nell’arco dell’estate, le coppie affiatate vivranno momenti decisamente propizi.

Oroscopo dei Pesci

Nell’oroscopo dei Pesci, nella seconda metà dell’anno, si profila un’atmosfera che suggerisce revisioni di contratti e accordi. Tuttavia, è probabile che tu abbia già percepito dei suggerimenti positivi a tuo favore da alcuni episodi o situazioni. Ricorda, in questa fase sei tu a dettare le regole del gioco. Le tue intuizioni, ora più che mai, possono rivelarsi molto preziose come l’oro.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.