Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 7 marzo 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 7 marzo 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, mantieni questo slancio incredibile! Ricorda, le tue azioni in questo lasso di tempo potrebbero avere un’importanza cruciale. Se un compito ti sta dando fastidio o ti senti pronto a mollare qualcosa che ha perso il suo appeal, sei libero di agire prima di giugno. È evidente che i primi mesi dell’anno sono più promettenti rispetto alla seconda metà. Pertanto, qualsiasi progetto legato al lavoro, alla vita sociale o all’amore merita una riflessione ponderata.

Oroscopo del Toro

Toro, ci sono tensioni e perplessità, però stai tranquillo. Non stiamo più attraversando quel periodo di malcontento notato agli inizi di febbraio. Ti ritroverai con maggiori certezze, consensi e opportunità, potrai addirittura far ripartire un progetto che in passato non sei riuscito a concludere. Questa fase è di cambiamento radicale.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, con la presenza della Luna nel vostro segno, emerge una profonda necessità di esprimere amore. Gli astri giocano un ruolo cruciale nel disegnare il vostro futuro, avendo il potere di riaccendere le fiamme dell’affetto. Un sentimento sorprendente si sta affacciando nel vostro orizzonte astrale, pronto a diventare il protagonista.

Oroscopo del Cancro

Amici del Cancro, se riscontri delle difficoltà nel campo dell’amore potrebbe essere a causa della tua tendenza a mettere alla prova il tuo partner. Insomma, a volte, la responsabilità potrebbe ricadere su di te. È naturale che durante una relazione sentimentale si possano verificare dei momenti di stasi. Detto ciò, è noto che il Cancro ha delle elevatissime aspettative a livello emozionale e pertanto, quando percepisce una staticità nel rapporto, sente il bisogno di cercare ulteriori conferme. Diversamente, nel settore lavorativo, stai già brillando come una stella.

Oroscopo del Leone

Il segno zodiacale del Leone si troverà a confrontarsi con Mercurio e Venere sulla questione amorosa. Il messaggio principale è di circondarti delle persone giuste per il tuo benessere. Il mese di marzo porterà l’abbondanza, specialmente con l’arrivo della Primavera, che quest’anno inizia puntualmente il 20. Non c’è spazio per l’attesa. Se ci sono sentimenti verso qualcuno, questo periodo risulta essere favorevole anche per le nuove iniziative che desideri introdurre nella tua esistenza.

Oroscopo della Vergine

Vediamo Vergine, sembra che tu stia riguadagnando energie e certezze poco a poco. Recentemente, la tua vita sembrava fatta solo di problemi quotidiani da affrontare, facevi fatica a prendere una boccata d’aria. Non sto dicendo che ora sia tutto perfetto, non sei ancora in un giardino fiorito. Tuttavia, vedo che stai iniziando a rimettere insieme i pezzi, forse stai aspettando qualche notizia legata alla tuo settore lavorativo o all’impresa in cui sei coinvolto. Il mio consiglio sarebbe quello di mantenere la calma e non lasciarti sopraffare dall’ansia, perché il caso contrario non ti porterà benefici.

Oroscopo della Bilancia

Per i nativi della Bilancia si prospetta un periodo favorevole per rialzarsi sotto l’aspetto lavorativo. Il fine settimana in particolare, Sabato e Domenica, promettono di essere giorni ricchi di energia. Per coloro che si trovano all’interno di un legame sentimentale solido, la mia raccomandazione è quella di mettersi in gioco con ardore. Il passaggio di Marte offre un invito a rispondere a una sfida, che potrebbe portare con sé un notevole slancio di vitalità e un rinnovato impulso all’azione.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, è necessario prestare attenzione alle vicende passate che hanno subito insuccessi. Questa configurazione astrale favorevole beneficia particolarmente i creativi e gli imprenditori. Tuttavia, fai attenzione se nella tua vita è presente una figura che non è efficace nel risolvere i suoi problemi – potrebbe coinvolgerti nelle sue difficoltà. Sebbene tu sia dotato di grande forza, esiste il pericolo che tu la esaurisca o peggio, che tu possa agitarti.

Oroscopo del Sagittario

Come Paolo Fox, ti direi che il Sagittario sta attraversando un periodo di lento recupero psicofisico, incentivato dal transito di Mercurio. Tuttavia, a livello astrale, non si intravede ancora un vero e proprio cambiamento. Questo non presuppone l’assenza di soluzioni future ma, per il momento, è consigliabile mostrare pazienza, specialmente se si stanno affrontando delle problematiche.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, ci sono momenti in cui senti l’impulso di abbandonare tutto. Tuttavia, la tua profonda consapevolezza dei doveri ti impedisce di procedere in tal senso. Di fronte alle incertezze sentimentali, mantieni la prudenza e non rivelare più del dovuto.

Oroscopo dell’Acquario

Aquario, le connessioni con gli altri rivestono un ruolo fondamentale. Coloro che aspirano a portare a termine un’impresa o un avvenimento entro la stagione estiva saranno favoriti da un’ottima configurazione astrale. Non esitare a riportare in discussione le tue decisioni se credi di aver commesso degli errori: ammettere i propri sbagli e chiedere scusa non rappresenta mai un problema.

Oroscopo dei Pesci

Per i Pesci, si prospetta un periodo di rinascita favorevole, specie riguardo alle questioni contrattuali scadenti; novità e decisioni significative daranno un tocco innovativo alla vostra primavera. Introduce nuove relazioni affettive nel vostro cammino, principalmente se il vostro cuore è rimasto solitario per un lungo periodo. Non lasciatevi sfuggire queste nuove opportunità.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.