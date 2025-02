Da quando a Uomini e Donne è andata in onda la scelta di Francesca Sorrentino sono state davvero tante le voci che sono circolate sul web in merito a quanto sarebbe accaduto tra lei e Gianluca Costantino. La cosa certa è che tra i due le cose non hanno funzionato, ma per quale ragione? Francesca, inoltre, è ritornata con il suo ex Manuel Maura? La giovane ha risposto a tutte queste domande.

Francesca racconta cosa sia successo tra lei e Gianluca dopo Uomini e Donne

Francesca Sorrentino ha deciso di rompere il silenzio in merito a quanto accaduto con Gianluca Costantino una volta usciti da Uomini e Donne. La ragazza ha precisato che la sua non sia stata una scelta di cuore, in quanto la conoscenza tra lei e il suo ex corteggiatore durava da troppo poco tempo. I due erano usciti solo 4 o 5 volte e non si erano neppure mai baciati. Il bacio è scattato il giorno della scelta.

Questo è un dato di fatto che Francesca ha ritenuto anche superfluo specificare. Ad ogni modo, Gianluca le piaceva ed era interessata ad approfondire la sua conoscenza al di fuori del programma, anche se di base non c’erano dei sentimenti forti. Detto questo, poi, Francesca ha specificato di aver chiesto a Gianluca di ridimensionare il tutto e di viversi la storia in maniera leggera, dando il giusto peso a tutta la situazione. I due, così hanno iniziato a frequentarsi per un po’ di giorni ma, dopo aver trascorso del tempo insieme, non si sono trovati bene. L’ex tronista di UeD ha chiarito di essere stata lei in primis a non stare bene, e di conseguenza anche Gianluca non ha avuto modo di legarsi.

La verità su Manuel Maura e la voglia di innamorarsi della Sorrentino

I due ex volti di Uomini e Donne, così, hanno preso la decisione di interrompere la loro conoscenza ancor prima che potessero nascere dei sentimenti forti. Tra Francesca e Gianluca, dunque, pare sia rimasto un clima sereno e disteso, in quanto nessuno ha fatto del male all’altro. Chiarito questo, poi, Francesca ha anche ammesso di essere single, smentendo di conseguenza anche i pettegolezzi che la vedevano ritornare insieme al suo ex Manuel Maura.

La Sorrentino, però, non esclude la possibilità di innamorarsi presto, anzi, questo è proprio quello che desidera. Il suo sogno resta ancora quello di trovare una persona che sia in grado di farle battere il cuore e di farle provare delle emozioni forti. Questo avverrà? Non resta che attendere per scoprirlo.