Nel corso della puntata di ieri di Uomini e Donne è andata in onda “la cacciata” di Mario Cusitore dal programma. Il protagonista è stato al centro di un0ennesima segnalazione che, tuttavia, in questa circostanza, pare non gli abbia lasciato scampo. Mario, infatti, ha abbandonato il programma, naturalmente costretto da tutto quello che è emerso tra lui e l’ex tronista della trasmissione Nicole Santinelli. Proprio quest0ultima, dopo la messa in onda della puntata, ha dato luogo ad uno sfogo.

Lo sfogo di Nicole Santinelli dopo che Mario ha lasciato Uomini e Donne accusandola

Mario Cusitore non è più un cavaliere di Uomini e Donne. Ieri in studio si è parlato di un’ennesima segnalazione sul suo conto. Nello specifico, Mario è stato avvistato in compagnia di una ex tronista del programma, ovvero, Nicole Santinelli. Nel momento in cui è emersa questa indiscrezione, Mario ha provato a negare, ma poi ci ha pensato la stessa Nicole a confermare tutto mediante una telefonata. Cusitore, così, si è trovato alle strette e non ha potuto negare.

Il cavaliere, però, ha iniziato ad infangare Nicole, dicendo che fosse stata lei a voler insabbiare la cosa, sta di fatto che gli avrebbe detto di non dire nulla in studio e di dimenticare quanto accaduto. Dinanzi queste parole, la reazione di Nicole è stata immediata. La ragazza, infatti, prima della messa in onda della puntata non poteva sapere esattamente in quali termini Mario avesse parlato di lei. Dopo aver preso visione di tutto, però, ha avuto uno sfogo sui social. In particolar modo, la ragazza ha pubblicato una foto extrapolata dalla puntata di ieri di Uomini e Donne e poi ha commentato dicendo che alla fine le persone si rivelano sempre per quello che sono. Il tutto è stato corredato dall’emoticon del pagliaccio, utile a rafforzare ancor di più il concetto.

La reazione di Mario Cusitore

Dopo la reazione di Nicole Santinelli, in tanti si aspettavano di vedere una replica anche da parte di Mario Cusitore. Quest’ultimo avrebbe potuto manifestare le sue ragioni mediante i social per cercare di giustificarsi e ripulirsi. Questo, però, non è avvenuto, almeno non per il momento. Mario, per contro, ha deciso di concentrarsi unicamente sulla bella vita che sta conducendo da quando è divenuto un personaggio popolare grazie a Uomini e Donne. Proprio nella giornata di ieri, il giovane ha presenziato ad un evento in qualità di ospite, sta di fatto che ha pubblicizzato il tutto mediante i social. Di riferimenti a quanto accaduto non ce ne sono stati, ma molto probabilmente perché non c’è molto di cui discolparsi. In ogni caso, vedremo se ci saranno delle novità nei prossimi giorni.