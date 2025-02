Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 13 febbraio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 13 febbraio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, ci troviamo di fronte a un periodo significativo per le questioni emotive ed i rapporti personali. Infatti, sorge un forte desiderio di risolvere vecchie dispute. Come ho sottolineato in precedenza, non dovresti concentrarti eccessivamente sulle critiche, poiché queste provengono da persone invidiose. Rilassati e sfrutta l’attuale periodo, che è estremamente stimolante dal punto di vista creativo ed artistico, in quanto offre molte ispirazioni.

Oroscopo del Toro

Il segno zodiacale del toro dovrà mostrare un bel sorriso, e auspico che lo faccia con ancora più entusiasmo entro la giornata domenicale. Sei in un momento propizio, caro Toro, perché sono in vista riconoscimenti e validazioni. Le date che vanno dal 18 al 28 saranno particolarmente favorevoli per coloro che cercano una stabilizzazione nel campo lavorativo, specialmente se ci sono affari ancora in forse che necessitano risoluzione.

Oroscopo dei Gemelli

Nel segno dei Gemelli, oggi l’astro lunare non è particolarmente favorevole e potrebbe incitare un po’ di ritardo. Se ciò che aborri di più è la ripetizione o l’attesa, questa configurazione celeste potrebbe portare una certa dose di impazienza. Ma niente timore, tutto ciò richiede è semplicemente un po’ di cautela.

Oroscopo del Cancro

A seguito dell’imminente celebrazione di San Valentino, il mio desiderio per il segno del Cancro è che possa godere di un’estrema stabilità. Tuttavia, osservando Venere, prevedo qualche leggera turbolenza. Mi auguro che tu possa ottenere un chiarimento, piccolo o grande che sia. Spero che la persona che ami possa riservarti una piacevole sorpresa. Se attualmente non vi è alcuna figura significativa nella tua vita, potrebbe darsi che tu stia diventando particolarmente esigente nei confronti degli altri.

Oroscopo del Leone

Il segno del Leone sta per entrare in un periodo di grande successo, specialmente nel superare qualsiasi sfida. Infatti, a partire da venerdì, non avrete più Mercurio in opposizione, il che indica una seconda metà di febbraio estremamente promettente. Mi piacerebbe che la maggior parte dei Leoni focalizzasse la propria attenzione sull’amore, in quanto questa fase è particolarmente significativa anche per coloro che desiderano far diventare ufficiale una relazione non ufficiale. L’intensità emozionale sarà senza dubbio abbondante durante questo periodo.

Oroscopo della Vergine

Vergine, il posizionamento di questa luna nel tuo segno ti dona la capacità di adottare una visione lungimirante, ma allo stesso tempo, ti spinge a essere molto critico e a prestare attenzione ai dettagli. Se stai mettendo in piedi un progetto, è il momento di fare attenzione alle spese eccessive. Ricordati, anche la fiducia è una questione delicata e deve essere data con saggezza. Non vorrei che recentemente tu abbia subito una delusione o un inganno. Ricorda: l’amore ha un flusso naturale, appare e scompare, dipende anche da…

Oroscopo della Bilancia

Come Paolo Fox, dico che per la Bilancia, la riflessione sui sentimenti detiene un peso rilevante nel corso della vita. Ora, una maggiore attenzione dovrebbe essere rivolta agli aspetti lavorativi. Chiaramente, in questa settimana si presenta un’opportunità per acquisire visibilità. Nonostante ciò, persistono delle complessità da affrontare, a cui non si può sottrarre, correlate a un ex partner o a un superiore.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, mi auguro che non hai dovuto riflettere nuovamente su tutto solo perché le tensioni occasionali si intensificano. Fra pochissimo tempo Mercurio non sarà più in opposizione, pertanto, tutto il periodo successivo a metà febbraio sarà a tuo favore. Puoi procedere con attrazione e contentezza.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, sembra che tu abbia un interesse particolare per qualcuno e il bello è che è corrisposto. Allaccia le cinture perchè San Valentino sarà unico per te! Sul fronte lavorativo, sì, è necessario un po’ di pazienza, ma l’attesa sta per finire e sappiamo bene quanto sia grande la tua buona volontà.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, la tua dedizione al lavoro è ammirevole e la tua responsabilità è confermata dallo svolgimento impeccabile dei tuoi compiti. Comprendo, qualche volta, desidereresti un sostegno maggiore. Sul fronte affettivo, potrebbe esserci un potenziale ostacolo, dovuto principalmente a chi può avere difficoltà a comprenderti o potrebbe sorgere qualche irritazione quando ritorni a casa leggermente teso.

Oroscopo dell’Acquario

Mercurio sarà nel segno dell’Acquario fino al 14 e, per gli appartenenti a questo segno, è un periodo chiave per riflettere sulla direzione in cui vogliono andare, specialmente se ci sono idee o progetti appena nati che necessitano di essere sviluppati. Questo periodo è particolarmente significativo anche per questioni affettive, e consiglio alle coppie che si amano di stabilire i loro progetti entro l’estate.

Oroscopo dei Pesci

Arieti, la Luna è in contrasto. C’è la possibilità che tu possa avere una giornata molto impegnativa e potrebbe essere piuttosto stancante. Tuttavia, la situazione è a tuo favore, dato che stai per terminare questa settimana con un successo significativo. Nonostante ciò, potresti sentire un certo livello di stress oggi e sentir l’urgenza di risolvere un problema all’ultimo minuto. Ricorda, tuttavia, che la resilienza non viene mai meno.

