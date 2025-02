In queste ore, alcuni concorrenti del Grande Fratello sono stati colti alla sprovvista da un comunicato inaspettato. Gli autori del programma, infatti, hanno deciso di fare una sorpresa ai veterani, che ormai si trovano rinchiusi dallo scorso settembre. I protagonisti coinvolti, ovviamente, sono apparsi entusiasti di questa decisione.

Un annuncio inaspettato spiazza alcuni concorrenti del Grande Fratello

Come sta capitando, ormai, da un po’ di tempo a questa parte, giunti quasi alla fine del Grande Fratello, gli autori hanno spiazzato i veterani di questa edizione con un comunicato. In particolare Amanda Lecciso, Mariavittoria Minghetti, Tommaso Franchi, Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato, Javier Martinez, Alfonso D’Apice e Luca Giglioli sono stati mandati in tugurio con una scusa.

Una volta che i protagonisti si sono ritrovati all’interno di tale luogo, sullo schermo è apparsa una scritta che ha generato un po’ di confusione. Nello specifico, si leggeva la dicitura “Hacker Attack“. Una voce metallica, poi, ha invitato i concorrenti ad uscire immediatamente dalla stanza in pochi secondi. Durante quegli istanti i protagonisti hanno cominciato a muoversi frettolosamente e a mugugnare qualche parola tra la concitazione e l’entusiasmo.

Dove saranno diretti i veterani?

A quanto pare, dunque, i veterani del GF sono stati invitati a lasciare l’abitazione di cinecittà per andare in una località misteriosa. L’anno scorso i concorrenti furono mandati in una spa, per rilassarsi e trascorrere qualche momento divertente e spensierato. Quale sarà la meta di quest’anno invece? Per il momento non è stata svelata la destinazione del tutto. Molto probabilmente sarà mostrato quanto accaduto nel corso della prossima puntata del GF, che ricordiamo andrà in onda come sempre giovedì prossimo, sfidando di conseguenza la terza serata del Festival di Sanremo 2025.