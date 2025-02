Nel corso della registrazione del 4 febbraio di Uomini e Donne si è verificato un colpo di scena inaspettato in quanto Francesca Sorrentino ha compiuto la sua scelta, in maniera decisamente atipica. A distanza di qualche giorno dall’evento, sulla questione sono intervenute diverse persone, tra cui l’ex fidanzato della giovane Manuel Maura e una sua amica Gabriela Chieffo.

Le parole di Manuel Maura sulla scelta di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne

La scelta di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne ha lasciato tutti spiazzati. In tanti hanno messo in discussione la veridicità delle sue intenzioni, accusando la giovane di essere d’accordo con il corteggiatore Gianluca. Altri, invece, hanno reputato il suo gesto un po’ troppo istintivo e poco sentito. A fare un po’ di chiarezza sulla faccenda, dato che lei non può ancora intervenire pubblicamente, almeno fino alla messa in onda della puntata in questione, sono state due persone vicine a lei.

Il primo a parlare è stato Manuel Maura, il suo ex fidanzato. Quest’ultimo, nel corso di un’intervista rilasciata per Fanpage ha ammesso di non credere al reale interesse di Francesca per Gianluca. Secondo il suo punto di vista, la sua è stata una scelta dettata solamente dal momento, ma non prova sentimenti forti ed importanti per il ragazzo. Manuel, però, ci ha tenuto a specificare di non credere assolutamente che tra la sua ex e il corteggiatore ci fosse un accordo, in quanto Francesca non è una persona che riesce a mentire e ad organizzare tutti questi sotterfugi.

Manuel, poi, ha specificato di pensare ancora alla sua ex, al punto di aver anche fantasticato di andare a corteggiarla. A mente lucida, però, ha capito che quella non fosse la scelta giusta in quanto lei doveva essere libera di viversi il suo percorso. Ma adesso cosa farà il ragazzo? Proverà un riavvicinamento con lei? A tale domanda lui ha risposto in modo vago. In particolare, ha detto che al momento non ha intenzione di farlo in quanto anche lui si sta riprendendo mentalmente dalla fine della loro storia, ma in futuro non esclude che questo possa accadere.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

L’intervento di Gabriela Chieffo: cosa c’è davvero tra Francesca e Gianluca

Sulla faccenda, però, è intervenuta anche Gabriela Chieffo, amica di Francesca Sorrentino. L’ex volto di Temptation Island, nel corso di un’intervista rilasciata a Lollo Magazine, ha escluso categoricamente l’ipotesi che circola sul web inerente un ipotetico accordo tra Francesca e Gianluca. La storia nata tra i due è assolutamente pulita e priva di qualunque tipo di condizionamento. In merito ai possibili sentimenti nutriti dalla Sorrentino nei riguardi del corteggiatore, invece, Gabriela ha rivelato che il tutto è da vedersi ma, a suo avviso, i due hanno fatto benissimo ad uscire dal programma insieme, quanto meno per provare a vedere come vadano le cose tra di loro.