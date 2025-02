La registrazione del 4 febbraio di Uomini e Donne è stata piena di colpi di scena. Francesca Sorrentino, infatti, ha dato luogo ad una scelta inaspettata e del tutto atipica. Anche al Trono Over non sono mancati avvenimenti degni di nota. Una coppia, infatti, ha avuto una discussione particolarmente accesa durante la quale sono state sbattute delle sedie.

Anticipazioni Trono Classico di Uomini e Donne: la scelta inattesa di Francesca

A Uomini e Donne i colpi di scena non mancano di certo. Le anticipazioni inerenti la scorsa registrazione, che sono state riportate da Lorenzo Pugnaloni, rivelano che al trono di Francesca ci sono stati degli eventi inattesi. Nello specifico, infatti, la giovane è tornata ad attaccare Gianmarco, accusandolo di avere un’agenzia che lo pilota. Il giovane ha provato a difendersi, tuttavia, messo alle strette, ha fatto una confessione inaspettata. Nel dettaglio, ha ammesso di far parte di un’agenzia dalla quale, purtroppo, non può recedere al momento a causa di una penale elevatissima.

Questa confessione ha spinto Francesca a lasciare lo studio disperata. In quel momento, però, Gianluca ha deciso di seguirla. Il ragazzo ha ammesso di non voler rinunciare a lei e di voler approfondire la conoscenza al di fuori. Lei, dopo un po’ di titubanza, ha accettato, così Francesca ha fatto la sua scelta in maniera assolutamente anticonvenzionale. Naturalmente il tutto non è stato corredato da emozioni e partecipazione da parte dei presenti.

Passando, invece, Al trono di Gianmarco Steri, invece, ha eliminato cinque ragazze ed ha portato in esterna Cristina, con cui si è trovata molto bene. Chiara ha fatto un’esterna molto bella con Giovanni, durante la quale i due si sono divertiti, ma si sono anche lasciati andare a confessioni molto profonde.

Al Trono Over si sbattono delle sedie

In merito al Trono Over, poi, ci sono stati degli eventi clamorosi. Agnese sta uscendo con un cavaliere con il quale, però, ci sono stati dei disguidi durante un’esterna. In studio, così, i due hanno discusso ed è venuto fuori che lui voleva omettere di dire alcune cose successe tra di loro senza telecamere. Presa dalla rabbia, la donna ha deciso di replicare lo stesso gesto che l’uomo ha fatto durante un’uscita, ovvero, sbattere la sedia per terra a fronte di una discussione. I due, così, si sono scontrati pesantemente dando luogo ad una discussione estremamente accesa che a finito per coinvolgere anche altre esponenti del parterre.

La frequentazione tra Sabrina e Giuseppe, invece, è sembrata essere giunta al capolinea. La donna è rimasta molto male, sta di fatto che è scoppiata in lacrime dicendo al cavaliere di averla illusa in quanto le ha detto che, se fosse stata più giovane, avrebbe voluto un figlio da lei. In preda alla disperazione, dunque, la dama ha ammesso di voler abbandonare la trasmissione. Maria De Filippi ha provato a farla ragionare ed ha chiesto a Diego di ballare con lei. Gemma Galgani, dal canto suo, è uscita in esterna con il nuovo cavaliere salvo, tuttavia, le cose tra di loro non sono andati a buon fine sta di fatto che l’uomo ha lasciato Il programma.