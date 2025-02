Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 5 febbraio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di mercoledì 5 febbraio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, sei favorito da Mercurio e Venere è nel tuo segno. Non puoi evitare le sfide provocate dalla dissonanza di Marte, tuttavia, la situazione indica che possiedi le giuste capacità per rispondere. Dal punto di vista emotivo, si prevede un potente risveglio.

Oroscopo del Toro

Nel 2024, Toro, sei stato testimone di mutamenti siano essi frutto del caso o della tua stessa volontà. Anche se questi spostamenti hanno comportato una certa sofferenza, in realtà si sono rivelati vantaggiosi, poiché ti hanno permesso di comprendere la vaghezza di certe relazioni e situazioni. Non lasci più spazio per illusioni nella tua vita, un cambiamento decisamente positivo. Se ci sono legami instabili, saranno consolidati. Sono previste innovazioni nel settore lavorativo, poiché attendi una riconferma o una certa stabilità, soprattutto dopo il 14.

Oroscopo dei Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli, febbraio rappresenta un periodo di svolte significative. Di recente, Venere ha cessato la sua influenza contraria, mentre Giove continua a illuminare il cammino verso nuove iniziative. Coloro che stanno pianificando un evento o un incontro per discutere il da farsi, stanno sicuramente puntando nella direzione giusta. La parte centrale dell’anno si prospetta estremamente vivace, incluso per quelle coppie che desiderano programmare un evento importante.

Oroscopo del Cancro

Amore per i nati sotto il segno del Cancro: esercitate cautela raddoppiata. La gelosia è una spada che ferisce da entrambi i lati. Nel caso ci fossero fraintendimenti, è necessario rendere tutto limpido prima di giovedì. Sul fronte lavorativo, è probabile che dobbiate gestire un dialogo impegnativo. Tuttavia, ci sono belle prospettive in termini astrali. Per quanto riguarda l’ambito affettivo, potrebbero esserci dei riflessioni lungo il cammino.

Oroscopo del Leone

L’oroscopo per il segno del Leone è decisamente positivo, quest’anno sarà significativo sia per te che per chi ti circonda. Inoltre, mi sento di anticipare un weekend alquanto affascinante per quanto riguarda l’amore. Se una relazione è in crisi o una situazione non sta funzionando come dovrebbe, l’equilibrio pende dalla tua decisione. Ricordati che ora sei tu a dettare le regole, a portare bel tempo o tempesta.

Oroscopo della Vergine

Per la Vergine, la settimana volge verso un periodo di calma emozionale dato che Venere non si pone più ostacolo. Questo è un aspetto positivo che ci guida gradualmente verso un momento più propizio, prevedibile da maggio in avanti; in quel periodo negoziazioni e accordi si profileranno con più chiarezza. E’ evidente che stai attraversando un profondo cambiamento che influisce sulla tua esistenza. Se stai manifestando delle novità che potrebbero minare la stabilità altrui, non sorprenderti se ti senti sotto pressione.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, l’apertura della settimana può sembrare un po’ problematica; c’è un ostacolo che si è incastrato nei tuoi affari. Ciò riguarda principalmente l’amore, le relazioni con le persone che ti circondano e forse anche il passato. I sentimenti e i ricordi non coesistono sempre in armonia. Sarebbe auspicabile eliminare tutto ciò che crea disturbo.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, la luna in opposizione potrebbe causare un po’ di confusione e ritardi. Se hai una festa o un evento in programma, non temere, la tua creatività non mancherà. Da fine maggio, sarai testimone di un grande cambiamento. Se un progetto o un’attività si sono interrotti, non c’è motivo di preoccuparsi. Nuove opportunità si presenteranno e per molti, sarà come liberarsi di un peso.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, la splendida Venere indica una fase di pacificazione nei rapporti, trasformando alcune amicizie in legami più profondi. Molti di voi sentiranno un senso di emancipazione emotiva. Riguardo al settore lavorativo, Cristian, è opportuno che tu faccia una pausa in attesa delle grafiche ben meritati che non hai ancora ottenuto.

Oroscopo del Capricorno

Questa settimana i Capricorno possono avvertire un’inizio un po’ impegnativo, ma tranquilli, già da oggi si intravede un miglioramento. Non è che c’è un conflitto aperto per tutti nel tuo affetto che rischi di destabilizzare la tua vita, però sarebbe saggio stabilire chiaramente quali sono le tue priorità. Un avvertimento per quei rapporti che da tanto tempo sembrano un po’ logori e privi di freschezza.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, è il momento di cercare qualcosa di inedito. Risulta chiaro che l’Acquario non sopporta più tutte queste routine e brama vivamente di impegnarsi in nuove realtà. Quanto all’amore, è insistente come un richiamo che va ascoltato e accolto.

Oroscopo dei Pesci

Come il famoso astrologo Paolo Fox, posso dirvi che il segno dei Pesci troverà un intrigante scenario generale a partire dal giorno di San Valentino. Un piccolo assaggio di quello che verrà: Mercurio entrerà nel vostro segno, rendendo febbraio un mese ricco di propositi e pieno di interessanti possibilità. Questo periodo favorirà nuovi incontri e potrebbe accender la scintilla dell’amore. La situazione evolverà gradualmente, e noi l’osserveremo passo dopo passo, giorno dopo giorno.

