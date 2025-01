Ieri è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. In tale occasione sono stati tanti gli argomenti trattati, tra cui anche un confronto particolarmente acceso tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. Dopo il dibattito, però, l’ex gieffina ha compiuto un gesto che ha generato molto sgomento, ovvero, ha lasciato un oggetto nella casa di nascosto.

Il gesto di Helena Prestes prima di uscire dalla casa del GF

Helena Prestes ha fatto ritorno nella casa del Grande Fratello durante la puntata di ieri per avere un confronto con Lorenzo Spolverato. La giovane ha continuato ad attaccare il suo ex compagno d’avventura accusandolo di averla presa in giro e di essere stato poco sincero nei suoi confronti. Ad ogni modo, il momento realmente eclatante è stato un altro.

Al termine del dibattito, mentre Helena stava per abbandonare la casa, ha compiuto un gesto inaspettato. Nel dettaglio, la giovane ha volutamente lasciato cadere qualcosa sul pavimento. Sul web hanno cominciato a circolare i video in questione e tanti sono stati gli utenti che hanno iniziato a fare delle ipotesi in merito ai motivi celati dietro questo gesto. Secondo alcuni, Helena avrebbe lasciato un bracciale o una collana indirizzati a qualcuno all’interno della casa. Ebbene, questo è un fatto che va contro il regolamento della trasmissione, in quanto non è possibile introdurre oggetti di nessuna natura che provengano dall’esterno della casa.

I commenti del web e le battute sulla scarsa igiene dei concorrenti

Per il momento, Helena non ha commentato in alcun modo il suo gesto, pertanto, il tutto sta generando ancora tante domande e perplessità negli utenti del web. Quale sarebbe il senso del gesto di Helena? E, soprattutto, a chi è destinato l’oggetto che ha lasciato cadere sul pavimento? Intanto, c’è anche chi sta ironizzando sulla faccenda facendo leva sulla scarsa igiene dei concorrenti del programma che, non pulendo mai il pavimento, molto probabilmente non si accorgeranno mai della presenza dell’oggetto in questione.