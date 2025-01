Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 9 gennaio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 9 gennaio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Dedico un pensiero agli arietini single, suggerendo di aprire gli occhi alle potenziali occasioni amorose. Da considerare che a partire dall’4 febbraio, Venere farà la sua entrata nel vostro segno, pertanto avete circa un mese per predisporvi. Naturalmente, queste benedizioni astrali saranno un dono anche per coloro fra voi che sono già impegnati in una relazione. Ricordate sempre il vostro valore.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Oroscopo del Toro

L’energia del Toro è fortemente influenzata da Venere, in una posizione molto favorevole, e nonostante ci siano state situazioni complesse recentemente, il 2024 segnerà uno spartiacque. Questo periodo ha permesso al Toro di liberarsi dalle catene che lo frenavano, permettendogli ora di procedere sul suo percorso con una rinnovata leggerezza e una maggiore pace interiore.

Oroscopo dei Gemelli

In ambito sentimentale, i Gemelli stanno diventando decisamente esigenti. Questa trasformazione è dovuta al loro desiderio di non subire più delusioni e, in particolare, se si ritrovano in una relazione nebulosa, aspirano a maggiore trasparenza. Le stelle segnalano delle novità in arrivo e un clima propizio per la nascita di nuove idee.

Oroscopo del Cancro

Per tutti i nati sotto il segno del Cancro, è importante separare gli aspetti lavorativi da quelli affettivi. Sul fronte professionale, potrebbe esserci una certa stagnazione o ritardo, forse a causa dell’opposizione di Mercurio. E’ possibile che progetti o piani recenti non abbiano prodotto i risultati sperati ma non preoccupatevi, ci sarà l’opportunità di risollevarsi. Al contrario, per quanto riguarda l’ambito amoroso, le stelle sono decisamente favorevoli. Questa è una giornata ideale per avvicinarti a quella persona che ti interessa.

Oroscopo del Leone

Il segno del Leone deve confrontarsi con diverse circostanze insolite che sono emerse nelle ultime ore. Ho discusso anche di tensioni e discussioni animate, una reazione comune quando uno è stressato, specialmente per chi è nato sotto il segno del Leone che di solito non ignora facilmente le questioni. Tuttavia, un po’ di comprensione sarebbe appropriato. Possiamo dire che questa è una giornata in cui è importante gestire attentamente le relazioni con gli altri.

Oroscopo della Vergine

Vergine, come nel giorno precedente, oggi vediamo una luna favorevole. Non siamo ancora arrivati ai significativi cambiamenti celesti tipici della fine della Primavera. Affronti ancora qualche momento di difficoltà; sebbene non sia nel tuo carattere procedere senza pianificazione, attualmente è la strada consigliata per evitare inconvenienti rilevanti. Mi sento di sottolineare l’importanza di portare una particolare attenzione all’amore. Nonostante tu possieda un amore profondo, sembri apparire come se qualcosa ti distogliesse.

Oroscopo della Bilancia

Come Paolo Fox, vedo che la Bilancia è attualmente impegnata in un riesame finanziario. È molto probabile che in questo periodo tu stia organizzando eventi futuri per le prossime settimane e mesi. L’auspicio è che, e mi rivolgo qui ai solitari, il passato non abbia un impatto eccessivo sulla vita amorosa.

Oroscopo dello Scorpione

Per lo Scorpione, gennaio è un mese cardine per ciò che riguarda l’amore, le relazioni e gli incontri. Consiglio vivamente di mantenere un atteggiamento estremamente positivo e pianificato. Tuttavia, un avvertimento è necessario oggi: sta attento nel modo in cui ti esprimi con Leone e Acquario.

Oroscopo del Sagittario

Come Paolo Fox potrei dire: “Amici del Sagittario, ogni vostra azione in questo periodo vi sta portando a riconquistare la pace interiore; tuttavia, ho notato che qualche mutamento dal mese di giugno potrebbe non essere state completamente di vostro gradimento. Sembrerebbe che una particolare prova non sia stata superata in pieno. Mi sembra vi manchino dei motivi di spinta e, il peggio per un Sagittario, è sentirsi annoiati, anche sul fronte sentimentale”.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, c’è una grande predisposizione all’amore per coloro che hanno un passato importante. Ti troverai a considerare nuove iniziative e, grazie alla presenza di Mercurio nel tuo segno, gli incontri, siano essi professionali o romantici, saranno favoriti. Non preoccuparti, è il momento perfetto per riparare una situazione complicata.

Oroscopo dell’Acquario

Il segno dell’Acquario è già ricco di attività e se l’attuale Luna porta un po’ di caos, è naturale affrontare anche alcune sfide. Tuttavia, l’auspicabile posizione di Giove indica una rinascita inevitabile.

Oroscopo dei Pesci

Gennaio si profila per il segno dei Pesci come un periodo di recupero delle vibrazioni positive, ed è per questo che rivolgo un appello speciale a coloro che non hanno ancora trovato la propria metà: siate proattivi, il destino vi aspetta all’orizzonte. Non è escluso che vi troviate a incrociare il cammino con una figura che vi indicherà quale strada seguire. Osservate attentamente i vostri sogni nelle prossime ore, potrebbero contenere messaggi premonitori.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.