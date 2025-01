Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 7 gennaio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 7 gennaio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Dal giorno 8 fino al 28, l’Ariete si trova ad avere gli astri dalla sua parte. Durante questo periodo, è necessario fare una revisione delle finanze. Per coloro che possiedono un’impresa o che devono gestire alcune risorse finanziarie, ci sarà un senso di forte determinazione ma allo stesso tempo troveranno la situazione altamente impegnativa. Per quanto riguarda l’amore, chiamerà.

Oroscopo del Toro

Per il Toro, si apre un periodo di rinascita; occorre lasciarsi alle spalle il passato e puntare con fiducia verso il futuro. A partire dall’8, Mercurio si mostra favorevole e il mese di Gennaio segna un tempo di riscatto, anche sul fronte affettivo.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, sembra che abbiate accumulato recentemente un senso di fatica e di gravità. Possibile che nel weekend compreso tra sabato 4 e domenica 5 avete sperimentato un momento di tensione? E’ probabilmente dovuto al fatto che alcuni rapporti sono andati in crisi o si sono creati degli spazi che hanno necessitato di essere colmati. Ma, prestate attenzione, adesso siete in possesso delle forze necessarie per riaffermarvi e rilanciarvi. Stai tranquillo, Gemelli, l’orizzonte si sta schiarendo per te.

Oroscopo del Cancro

Cari Cancerini, avete tutto ciò che serve per trasformare un piccolo sogno in realtà. Dovete sapere, però, che gennaio sarà un mese impegnativo dal punto di vista economico. Quindi, un consiglio dall’astrologo del cuore? Dovrete prestare particolare attenzione a salvaguardare le vostre risorse finanziarie. Non preoccupatevi, nei prossimi quindici giorni ci saranno incontri affascinanti e significativi che potrebbero riguardare anche il vostro ambito lavorativo.

Oroscopo del Leone

L’astro del leone attraversa un firmamento che emana sentimenti autentici. L’influenza di Marte, che in passato ha generato contrasti, si è manifestata con un’intensità, per così dire, feroce. Potrebbe averti reso più effervescente, forse meno paziente, ma ha avuto il merito di far emergere la verità. Forse ha aperto la possibilità di prendere le distanze da contesti conflittuali.

Oroscopo della Vergine

Gennaio, cari Vergini, non sarà un periodo ricco di emozioni sentimentali, ma nel campo lavorativo vedo brillare qualche promettente occasione. In questo periodo, avete vissuto un senso di caos e confusione non imputabile a voi, forse dovuto a responsabilità delegate o alle pressioni altrui, portandovi così in mezzo a una tempesta. Tutavia, presto questa situazione sarà mitigata dall’arrivo di significative opportunità.

Oroscopo della Bilancia

La bilancia si trova oggi in un momento di leggera tensione con la Luna in opposizione. Potrebbe esserci una certa fatica fisica dovuta a un calo di energia avvertito durante l’estate. E’ necessario rinvigorire le forze. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, risulta più affascinante del solito.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, l’anno inizia con il favore delle stelle e il tuo pianeta, Mercurio, si muove verso un segno alleato. Con Venere ad offrire il suo sostegno, questo potrebbe essere il momento ideale per avviare una nuova relazione.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, la luna ti favorisce, tuttavia esiste una leggera tensione che necessita attenzione. Potrebbe essere delusione o frustrazione derivante dal passato. Non è detto che tutte le relazioni romantiche stiano attraversando un periodo difficile, ma alcune circostanze richiedono chiarimenti.

Oroscopo del Capricorno

Attenzione, amici del Capricorno, non lasciate che gli scontri recenti vi appesantiscano. Potrebbero esserci stati qualche piccolo disaccordo o polemica, ma non disperate. Dal giorno 8, Mercurio entra nel vostro segno, portando una nuova facilità in tutte le questioni che riguardano l’ambito lavorativo. Potrebbe essere il momento ideale per organizzare eventi in programma.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, oggi la giornata è tutta nelle tue mani. Il mercoledì e il giovedì che seguiranno potrebbero esser un poco più sfumati, dunque approfitta dell’ora presente. Consigli cosmici essenziali per coloro che sono in cantiere di progetti di matrimonio, convivenza o qualsiasi altro grande passo nel futuro prossimo.

Oroscopo dei Pesci

Cari Pesci, la benevola Venere sta transitando nel vostro segno e domani avrete anche la Luna dalla vostra parte. Malgrado Novembre e Dicembre possano essere stati piuttosto ostici o forse privi di romance, ecco che l’universo vi riserva una gratificazione. Ci sarà spazio per emozioni, baci, carezze e perfino per sguardi intensi e compliciti. Non lasciatevi sfuggire nessuna opportunità. Per quanto concerne l’ambito affettivo, nelle prossime settimane siete favoriti.

